Il futuro delle previsioni meteo passa dallo Spazio: il nuovo satellite europeo MTG-S invia le prime immagini della Terra

Le prime due immagini del satellite Meteosat Third Generation-Sounder sono state condivise alla European Space Conference di Bruxelles , dando prova di come la missione fornirà dati sulla temperatura e l’umidità, per previsioni meteorologiche più accurate sull’Europa e il Nord Africa. Le immagini del Meteosat Third Generation-Sounder (MTG-S) mostrano un’immagine completa della Terra vista dall’orbita geostazionaria, a circa 36.000 km dalla superficie terrestre. Entrambe le immagini sono state catturate il 15 dicembre 2025 dallo strumento Infrared Sounder del satellite.

Nell’immagine della “temperatura“, il sensore a infrarossi ha utilizzato un canale a infrarossi a onde lunghe, che ha misurato la temperatura della superficie terrestre e la temperatura nella parte superiore delle nuvole. Il rosso scuro corrisponde a temperature elevate, principalmente sulle superfici terrestri più calde, mentre il blu corrisponde a temperature più basse, tipicamente nella parte superiore delle nuvole.

Come ci si aspetterebbe, la maggior parte delle aree più calde (rosso scuro) in questa immagine si trovano nei continenti africano e sudamericano. Nella parte superiore centrale dell’immagine, il profilo della costa occidentale dell’Africa è chiaramente visibile in rosso scuro, con la penisola di Capo Verde, sede della capitale del Senegal Dakar, visibile tra le aree più calde. Nella parte inferiore destra dell’immagine, la costa occidentale della Namibia e del Sudafrica sono visibili in rosso sotto un vortice di nuvole fredde mostrate in blu, mentre la costa nord-orientale del Brasile è visibile in rosso scuro sulla sinistra dell’immagine.

L’immagine dell’umidità è stata catturata utilizzando il canale infrarosso a onde medie dell’Infrared Sounder, che misura l’umidità nell’atmosfera terrestre. I colori blu corrispondono alle regioni dell’atmosfera con maggiore umidità, mentre i colori rossi corrispondono a un’umidità minore nell’atmosfera.

I contorni delle masse continentali non sono visibili in questa immagine. Le aree con minore umidità atmosferica, mostrate in rosso scuro, sono visibili approssimativamente sopra il deserto del Sahara e il Medio Oriente (parte superiore dell’immagine), mentre una vasta area di atmosfera “secca” copre anche parte dell’Oceano Atlantico meridionale (centro dell’immagine). Numerose zone di elevata umidità sono visibili in blu scuro sulla parte orientale del continente africano, nonché alle alte e basse latitudini.

Previsioni meteorologiche di nuova generazione

MTG è una missione di osservazione della Terra di livello mondiale sviluppata dall’Agenzia Spaziale Europea (ESA) con partner europei per affrontare sfide scientifiche e sociali. La missione fornisce dati rivoluzionari per le previsioni meteorologiche e la qualità dell’aria in Europa.

La posizione geostazionaria del satellite sopra l’equatore gli consente di mantenere una posizione fissa rispetto alla Terra, seguendo la stessa area sulla superficie del pianeta mentre ruota. Ciò gli consente di fornire una copertura dell’Europa e di parte del Nord Africa con un ciclo di ripetizione di 15 minuti. Fornisce nuovi dati sulla temperatura e l’umidità in Europa ogni 30 minuti, offrendo ai meteorologi un quadro meteorologico completo della regione e integrando i dati sulla formazione delle nuvole e sui fulmini provenienti dal satellite MTG-Imager (MTG-I).

Simonetta Cheli, Direttore dei programmi di osservazione della Terra dell’ESA, ha dichiarato: “Vedere le prime immagini del sensore a infrarossi del satellite MTG-Sounder dà davvero vita a questa missione e al suo potenziale. Ci aspettiamo che i dati di questa missione cambino il modo in cui prevediamo le tempeste violente sull’Europa, e questo è molto entusiasmante per le comunità e i cittadini, così come per i meteorologi e i climatologi. Come sempre, l’eccezionale lavoro svolto dai nostri team in collaborazione con partner di lunga data, tra cui Eumetsat, la Commissione Europea e decine di team industriali europei, ci consente ora di prevedere gli eventi meteorologici estremi in modo più accurato e tempestivo che mai“.

Una vista iperspettrale sull’Europa

Lo strumento Infrared Sounder a bordo di MTG-S è il primo strumento di rilevamento iperspettrale europeo in orbita geostazionaria. È progettato per generare un tipo di prodotto dati completamente nuovo. Utilizza tecniche interferometriche, che analizzano pattern minuscoli nelle onde luminose, per acquisire dati sulla temperatura e l’umidità, oltre a essere in grado di misurare il vento e tracciare i gas nell’atmosfera. I dati saranno infine utilizzati per generare mappe tridimensionali dell’atmosfera, contribuendo a migliorare l’accuratezza delle previsioni meteorologiche, in particolare per le previsioni a breve termine di tempeste in rapida evoluzione.

“È fantastico vedere le prime immagini di questa missione rivoluzionaria“, ha dichiarato James Champion, responsabile del progetto MTG dell’ESA. “Questo satellite è stato sviluppato in 15 anni e rivoluzionerà le previsioni meteorologiche e in particolare le previsioni a breve termine. La capacità di profilare verticalmente l’intero disco terrestre con un ciclo di ripetizione di soli 30 minuti per l’Europa è un risultato incredibile!“.

“Sono entusiasta di poter condividere queste prime immagini del sensore a infrarossi, che mostrano solo una piccola selezione dei 1700 canali a infrarossi acquisiti continuamente dallo strumento mentre osserva la Terra“, ha dichiarato Pieter Van den Braembussche, responsabile del sistema e del carico utile MTG presso l’ESA. “Combinando tutti i 1700 canali, saremo presto in grado di generare mappe tridimensionali della temperatura, dell’umidità e persino tracciare i gas nell’atmosfera. Questa capacità offrirà una prospettiva completamente nuova sull’atmosfera terrestre, finora non disponibile in Europa, e dovrebbe aiutare i meteorologi a prevedere le tempeste violente con maggiore anticipo rispetto a quanto sia possibile oggi“.

MTG-Sounder

La missione MTG ha attualmente due satelliti in orbita: MTG-I e MTG-S. Il secondo Imager sarà lanciato più avanti nel 2026.

MTG-S è stato lanciato il 1° luglio 2025. Thales Alenia Space è l’appaltatore principale per l’intera missione MTG, mentre OHB Systems è responsabile del satellite MTG-Sounder. Il controllo della missione e la distribuzione dei dati sono gestiti da Eumetsat.

Il satellite MTG-S ospita anche la missione Copernicus Sentinel-4, che consiste in uno spettrometro di imaging ultravioletto, visibile e vicino infrarosso (UVN). Sentinel-4 ha fornito le sue prime immagini lo scorso anno.