Il presidente di H2IT: “recepiti i target per l’idrogeno nell’industria e nella mobilità”

“Con il recepimento della Direttiva europea RED III (2023/2413), il nostro Paese ridisegna la propria strategia di decarbonizzazione imprimendo un indirizzo strategico all’implementazione di vettori energetici puliti su cui poter costruire una nuova politica industriale”. E’ quanto dichiara Alberto Dossi, Presidente di H2IT. “Il recepimento – aggiunge – si allinea alle indicazioni europee e riserva all’idrogeno rinnovabile un ruolo importante, riconoscendo un ecosistema pronto e fornendo così al comparto industriale gli obiettivi da traguardare e sui quali si possono basare gli investimenti. Per il settore – prosegue Dossi – il recepimento del RED III rappresenta un risultato di grande valore: da un lato dà agli operatori del settore una certezza regolatoria e, dall’altro, tutela gli investimenti già avviati, compresi quelli del Pnrr”.

“Il risultato odierno – aggiunge il Presidente di H2IT – rafforza la solidità dell’Italia nel suo percorso di transizione ecologica e rende l’idrogeno rinnovabile uno strumento per rafforzare la competitività delle imprese. Tutto ciò – continua Dossi – è stato possibile grazie ad un attento dialogo fra le industrie e il Governo, che ha recepito le istanze provenienti dalla filiera e ha dato concretezza agli impegni assunti in Italia e in Europa. Un ringraziamento va ai ministri Foti e Pichetto Fratin per il loro impegno costante verso il nostro comparto che, siamo certi, contribuirà ad aiutare l’Italia a raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione e a rafforzare la sua indipendenza energetica” conclude.