Il relitto spaziale da 11 tonnellate è rientrato sulla Terra: la prima stima

È rientrato nell’Oceano Pacifico meridionale il relitto spaziale da 11 tonnellate ZQ-3 R/B in caduta incontrollata sulla Terra. Lo indica la prima stima finora nota, pubblicata dal Comando di Difesa Aerospaziale del Nord-America (Norad). Secondo i calcoli del Norad, l’impatto nell’atmosfera è avvenuto alle 13:39 italiane, con un margine di incertezza di più o meno un minuto, nella zona del Pacifico intorno alla latitudine di 54.3 gradi Sud e alla longitudine di 189.6 gradi Est, fra la Nuova Zelanda e l’Antartide. Il detrito spaziale era il secondo stadio del razzo cinese Zhuque-3, lanciato lo scorso dicembre.