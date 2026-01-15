Il vero prezzo della CO₂ è molto più alto: l’oceano quasi raddoppia i danni economici, lo studio

Il costo sociale del carbonio – il valore monetario che gli economisti del clima associano al danno causato dall’emissione di ogni tonnellata aggiuntiva di CO₂ – ha finora guidato le politiche climatiche, la fissazione del prezzo del carbonio e le analisi costi-benefici in tutto il mondo. Ma c’è un punto cieco importante: l’oceano. Un nuovo studio condotto dagli scienziati del CMCC Francesco Granella, Johannes Emmerling e Massimo Tavoni dimostra che quando si tiene conto in modo adeguato degli impatti del cambiamento climatico sugli ecosistemi marini e sulle attività economiche che dipendono dagli oceani, il costo del carbonio che causa il cambiamento climatico aumenta drasticamente.

Utilizzando le più recenti scienze oceaniche e modelli economici, lo studio introduce il concetto di “costo sociale del carbonio basato sull’oceano”, o SCC blu, che cattura i danni climatici alle barriere coralline, alle mangrovie, alle attività di pesca e ai porti marittimi globali. I ricercatori stimano il costo sociale blu del carbonio a 48 dollari per tonnellata di CO₂, una cifra che dovrebbe essere aggiunta alle stime esistenti del costo sociale del carbonio. Questa stima si basa su uno scenario standard “business as usual”, in cui non vengono implementate ulteriori politiche climatiche e il cambiamento climatico prosegue lungo la sua traiettoria attuale. Confrontati con i valori attualmente utilizzati nei quadri politici dei vari paesi, i risultati mostrano che tenere conto degli impatti oceanici quasi raddoppia il costo sociale del carbonio.

“Il costo sociale del carbonio attribuisce un valore monetario al danno causato dall’emissione di una tonnellata aggiuntiva di CO₂, rendendolo uno strumento pratico per l’analisi costi-benefici e per orientare la determinazione del prezzo del carbonio”, spiega Emmerling. “Poiché la CO₂ rimane nell’atmosfera per secoli, ogni tonnellata ha impatti duraturi sulle società di tutto il mondo. Le stime esistenti tengono già conto di effetti come mortalità, salute, perdita di biodiversità e danni economici, ma finora hanno ampiamente trascurato l’oceano. Il nostro lavoro si concentra sulla quantificazione di quella componente oceanica mancante, che è importante perché l’oceano copre la maggior parte del pianeta e, sebbene i suoi legami con la società siano spesso indiretti, sono estremamente rilevanti e hanno conseguenze significative sull’economia e sul benessere”.

Perché l’oceano è importante

L’oceano copre oltre il 70% della superficie terrestre e apporta un’ampia gamma di benefici economici e sociali, dall’approvvigionamento alimentare e dal commercio alla protezione delle coste, alla salute e al valore culturale. Eppure, il suo ruolo è stato in gran parte assente dai modelli clima-economici che sostengono la fissazione del prezzo del carbonio e le decisioni politiche.

Lo studio riunisce una ricca letteratura di studi biofisici ed economici in un unico quadro integrato, traducendo gli impatti climatici fisici in perdite di benessere monetario. Ciò include non solo gli impatti di mercato, come la riduzione della produttività della pesca o le interruzioni dei porti, ma anche valori non di mercato come nutrizione, salute, biodiversità e valori ricreativi.

Una delle scoperte più significative è che gli impatti sulla salute legati alla pesca rappresentano quasi la metà dei danni climatici causati agli oceani. In molti paesi, soprattutto negli stati a basso reddito e insulari, il pesce è una fonte essenziale di proteine ​​e micronutrienti. Il declino degli stock ittici causato dal clima si traduce direttamente in una maggiore mortalità e in peggiori risultati sanitari: impatti economici elevati che raramente sono visibili nelle valutazioni economiche tradizionali.

Le barriere coralline emergono come un’altra importante causa di perdite. Altamente sensibili alla temperatura e all’acidificazione degli oceani, le barriere coralline forniscono servizi ecosistemici del valore di centinaia di migliaia – e in alcuni casi milioni – di dollari per ettaro, dal turismo alla pesca, dalla protezione costiera alla biodiversità.

Un duro promemoria dell’importanza della politica climatica

Lo studio rileva che i danni causati dagli oceani sono distribuiti in modo non uniforme tra le regioni. I paesi con un’elevata dipendenza dagli ecosistemi marini per l’alimentazione, il turismo e i trasporti – tra cui molti paesi a basso reddito e piccoli stati insulari in via di sviluppo – subiscono perdite di benessere sproporzionatamente elevate. In alcune economie, i danni causati dagli oceani rappresentano il 20-30% delle perdite totali di benessere legate al clima , amplificando significativamente le disuguaglianze esistenti.

Omettendo gli impatti oceanici, le attuali stime del costo sociale del carbonio – e quindi dei prezzi ottimali del carbonio – sono sistematicamente troppo basse. A titolo di confronto, i prezzi del carbonio nei principali mercati come l’UE si aggirano attualmente intorno ai 70-80 euro a tonnellata, ben al di sotto dei livelli impliciti quando si includono i danni agli oceani.

I risultati suggeriscono che tenere pienamente conto dell’impatto sugli oceani potrebbe giustificare prezzi del carbonio significativamente più elevati, rafforzando la motivazione economica a favore di una più rapida riduzione delle emissioni.

“Ciò che questo studio dimostra è che la natura sostiene il benessere umano in modi fondamentalmente diversi, e un clima in evoluzione minaccia molti di questi contributi”, spiega Francesco Granella del CMCC, coautore dello studio. “L’oceano fornisce benefici economici diretti come i prodotti ittici e il trasporto marittimo, ma ci sostiene anche attraverso servizi che difficilmente compaiono nelle transazioni di mercato, come la protezione delle coste dalle mangrovie, i nutrienti essenziali per la salute umana e il valore intrinseco che le persone attribuiscono alla consapevolezza che gli ecosistemi marini esistono e che continueranno a esistere per le generazioni future. Dobbiamo riconoscere che tutti questi contributi sono estremamente preziosi per il benessere umano. Perdere una barriera corallina o una foresta di mangrovie non è solo una perdita ambientale, è una perdita per il benessere umano che non può essere facilmente compensata con denaro o alternative artificiali”.

“Una delle principali conclusioni di questo studio è che è davvero importante tenere conto di tutti i diversi aspetti del cambiamento climatico”, afferma Emmerling. “Ha effetti su molti fattori, molti dei quali non sono ancora rappresentati, almeno nella modellizzazione economica, e può avere un impatto enorme sulle società e sull’economia. Questi danni sono anche fortemente diseguali: le regioni più povere e vulnerabili, in particolare i piccoli stati insulari, dipendono fortemente dagli ecosistemi oceanici per il sostentamento, l’alimentazione e il reddito. Danneggiare gli oceani rischia quindi di aggravare le disuguaglianze esistenti e di aumentare la povertà”.

“Lo studio dimostra l’importanza degli ecosistemi marini per il benessere della società e per la valutazione del costo reale dei danni causati dai cambiamenti climatici”, afferma Massimo Tavoni, responsabile scientifico del CMCC e direttore dell’Istituto Europeo di Economia e Ambiente del CMCC. “La contabilità standard dei costi socio-economici dei cambiamenti climatici ha ignorato la natura. In questo e in precedenti lavori pubblicati su Nature con gli stessi collaboratori, abbiamo approfondito la nostra comprensione della fragilità degli ecosistemi e delle loro conseguenze per l’umanità”.

Lo studio è stato finanziato attraverso la borsa di studio post-dottorato istituzionale Scripps. Tra gli altri autori dello studio figurano Octavio Aburto-Oropeza della Scripps Oceanography; Luke Brander della Leibniz University; William W.L. Cheung della University of British Columbia; Johannes Emmerling, Francesco Granella e Massimo Tavoni dell’Istituto Europeo di Economia e Ambiente; Chris M. Free della UC Santa Barbara; e Jasper Verschuur dell’Università di Oxford.