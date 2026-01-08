In India entrerà presto in funzione il primo treno a idrogeno

Le Ferrovie del Nord dell’India hanno avviato i test di prova del primo treno che utilizza l’energia a idrogeno. I test, che riguardano la stabilità, l’oscillazione dei convogli e i tempi di risposta alle frenate, vengono effettuati sui binari del tratto che collega Jind a Sonipat. Progettato e sviluppato nel sud del Paese, a Chennai, il treno, che avrà dieci carrozze e utilizzerà l’impianto di propulsione più potente sinora usato al mondo in questa categoria di convogli, con 2.400 kW, dovrebbe entrare in funzione nei prossimi mesi, subito dopo la conclusione dei test. Lo ha annunciato il Ministro alle Ferrovie, Ashwini Vaishnaw, aggiungendo che, con questa innovazione, l’India entrerà a far parte del ristretto gruppo di paesi che già usano questo tipo di propulsione: Germania, Svezia, Giappone e Cina.