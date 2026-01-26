Incendi in Argentina: vento e siccità alimentano le fiamme a Cholila | VIDEO

Gli incendi boschivi a Cholila, provincia di Chubut, in Argentina, hanno costretto le autorità ad adottare misure immediate. Raffiche di vento superiori a 50 km/h alimentano il fuoco, che circonda la zona dal Parco Nazionale Los Alerces e da Puerto Patriada. Oltre 500 operatori, tra vigili del fuoco, brigadieri e volontari, lavorano sui fronti più critici, mentre la Strada Provinciale 71 è chiusa per proteggere la popolazione e facilitare le operazioni. Alcune abitazioni a Villa Lago Rivadavia sono state evacuate preventivamente. La siccità, la scarsità d’acqua e i focolai secondari rendono difficile il contenimento, con rischio di estensione verso Esquel.