Incendi in Patagonia, dichiarato lo stato di emergenza in Argentina

Il governo argentino ha proclamato lo stato di emergenza nelle province patagoniche di Chubut, Río Negro, Neuquén e La Pampa per far fronte ai vasti incendi che da settimane devastano l’area. La misura è stata adottata attraverso un Decreto di necessità e urgenza, come riportato dai principali mezzi di informazione argentini. La decisione è maturata al termine di un incontro alla Casa Rosada, presieduto dal capo di Gabinetto Manuel Adorni, e arriva dopo le forti sollecitazioni dei governatori locali, che avevano chiesto un potenziamento degli interventi e delle risorse disponibili. Il provvedimento, in pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale nelle prossime ore, prevede fondi straordinari e il rafforzamento del dispositivo operativo sul territorio.

Tra le misure più rilevanti figura lo stanziamento di 100 miliardi di pesos argentini, pari a oltre 58 milioni di euro, destinati ai Vigili del fuoco volontari per l’acquisto di mezzi e attrezzature. Negli ultimi mesi le fiamme hanno già distrutto più di 230mila ettari in Patagonia: lo stato di emergenza punta ora ad accelerare le operazioni di spegnimento, garantire supporto alle comunità colpite e avviare il recupero ambientale delle aree devastate.