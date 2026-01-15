Incendio all’ospedale Sacco di Milano: evacuati i pazienti | FOTO

Un incendio si è sviluppato questa mattina nel padiglione 16 dell’ospedale Sacco di Milano. Le fiamme hanno avvolto in pochi minuti parte dell’Archivio Diagnostica e hanno interessato i locali dove i medici stavano effettuando esami e visite a decine di pazienti. I pazienti sono stati evacuati e nessuno è rimasto ferito o intossicato. Il personale sanitario ha collaborato con i Vigili del Fuoco per spegnere il rogo. I trenta Vigili del Fuoco intervenuti sul posto stanno ora provvedendo alle operazioni di bonifica.