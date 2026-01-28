Incendio devastante nell’ex fabbrica Volkswagen di Kaluga: 1.500 m² distrutti | VIDEO

Un incendio si è sviluppato in una fabbrica automobilistica di Kaluga, di proprietà della Volkswagen prima che l’azienda fosse costretta a lasciare la Russia, ha reso noto il ministero delle situazioni di Emergenza a Mosca, come riporta Izvestia. Ieri era stato denunciato un incendio in un magazzino, con le fiamme che avevano colpito una zona di mille metri quadri. Oggi il ministero ha precisato che l’incendio è stato spento dopo un intervento che ha interessato un’area di 1,5mila metri quadrati. La casa automobilistica tedesca si era ritirata dalla Russia nel 2023 cedendo i suoi impianti per 25 milioni di euro.