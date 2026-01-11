Incendio in casa, la poltrona prende fuoco: morta una donna

Una donna di 82 anni è morta in un principio di incendio divampato all’interno della propria abitazione, a L’Aquila. Secondo i primi riscontri, il rogo si sarebbe sviluppato dalla poltrona sulla quale l’anziana stava riposando. La donna viveva da sola. A dare l’allarme sono stati alcuni residenti della zona, insospettiti dal fumo che fuoriusciva dall’appartamento. La segnalazione ha fatto scattare l’intervento dei vigili del fuoco, arrivati per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza i locali. All’interno dell’abitazione sono intervenuti anche i sanitari del 118, che hanno tentato le manovre di soccorso, ma per la donna non c’è stato nulla da fare.

Sul posto sono arrivati inoltre i carabinieri, che hanno operato su mandato della magistratura. L’appartamento è stato posto sotto sequestro per consentire gli accertamenti. È stata avviata un’indagine per chiarire le cause che hanno portato all’incendio e alla morte dell’anziana.