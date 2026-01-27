Incendio in un hotel a 5 stelle a Courchevel: 83 persone evacuate | VIDEO

Un incendio è scoppiato stasera in un hotel a 5 stelle dell’esclusiva stazione sciistica di Courchevel, in Savoia: 83 persone sono state evacuate. Lo riferisco i vigili del fuoco che faticano a domare le fiamme. Al momento non si contano vittime. L’incendio si è propagato al tetto dell’hotel e c’è un rischio significativo che possa estendersi ad altri edifici adiacenti, ha dichiarato intorno alle 22 il colonnello Emmanuel Viaud del Servizio Dipartimentale dei Vigili del Fuoco e del Soccorso della Savoia (Sdis) all’Afp, confermando notizie di stampa.