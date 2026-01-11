Circa 200 persone sono state evacuate all’alba dai Vigili del Fuoco dal grattacielo di Ferrara, a causa di un incendio divampato dal vano contatori dell’edificio. Gli intossicati, evacuati anche tramite le autoscale dei pompieri, sono 17 e sono stati trasportati all’ospedale di Cona. Sul posto 9 squadre dei Vigili del Fuoco di Ferrara, supportate da due squadre provenienti da Rovigo e una da Ravenna. Il rogo ha interessato il piano interrato, generando una coltre di fumo che ha rapidamente invaso l’intera struttura, rendendo l’aria irrespirabile nei piani superiori.
Incendio nel grattacielo di Ferrara, evacuate circa 200 persone | FOTO
L'intero edificio, composto da 80 appartamenti, è stato completamente evacuato
/