Incendio nel grattacielo di Ferrara, evacuate circa 200 persone | FOTO

Circa 200 persone sono state evacuate all’alba dai Vigili del Fuoco dal grattacielo di Ferrara, a causa di un incendio divampato dal vano contatori dell’edificio. Gli intossicati, evacuati anche tramite le autoscale dei pompieri, sono 17 e sono stati trasportati all’ospedale di Cona. Sul posto 9 squadre dei Vigili del Fuoco di Ferrara, supportate da due squadre provenienti da Rovigo e una da Ravenna. Il rogo ha interessato il piano interrato, generando una coltre di fumo che ha rapidamente invaso l’intera struttura, rendendo l’aria irrespirabile nei piani superiori.