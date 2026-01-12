Incidente chimico a Città del Capo: pericolosa fuoriuscita di acido nitrico a Montague Gardens, ci sono feriti | FOTO

Quattro persone hanno ricevuto assistenza medica in seguito a un incidente chimico presso la struttura Ecowize di Montague Gardens, a Città del Capo, capitale del Sudafrica. L’incidente si è verificato intorno alle 15:30 locali, quando i residenti hanno segnalato la fuoriuscita di fumo dai locali. Automobilisti e residenti nella zona di Montague Gardens hanno ricevuto avvisi urgenti a seguito dell’incidente chimico. Una fuoriuscita di acido nitrico all’incrocio tra Montague Drive e Link Road ha provocato il rilascio di fumi pericolosi, richiedendo l’intervento immediato dei servizi di emergenza. L’acido nitrico, un acido minerale altamente corrosivo e un potente ossidante, rappresenta un grave rischio per la salute. Può causare danni rapidi e considerevoli a contatto con la pelle o per inalazione dei suoi vapori. La sostanza è nota per provocare ustioni chimiche profonde e dolorose e l’esposizione può far assumere alla pelle una caratteristica colorazione giallastra, nota come reazione xantoproteica.

Questo incidente è stato trattato come un’emergenza ad alta priorità a causa dei pericoli immediati che l’acido nitrico rappresenta sia per la salute umana che per l’ambiente.

L’intervento dei soccorsi

Il rapido intervento dei Vigili del Fuoco e del Soccorso di Città del Capo ha garantito una gestione efficace ed efficiente della situazione. Il portavoce dei Vigili del Fuoco, Jermaine Carelse, ha dichiarato che il primo agente sul posto ha identificato l’incidente come correlato a sostanze chimiche quasi immediatamente. Ciò ha richiesto l’immediata evacuazione dell’edificio e la creazione di un perimetro di sicurezza, con una zona di contenimento di 300 metri per proteggere sia il personale che la comunità circostante.

“L’arrivo dei tecnici addetti ai materiali pericolosi è stato fondamentale per l’operazione“, ha osservato Carelse. “Hanno eseguito un’accurata ispezione visiva per accertare le firme termiche e qualsiasi potenziale reazione chimica”.

Fortunatamente, la loro valutazione ha indicato che la temperatura del contenitore al centro dell’incidente si stava stabilizzando e, raffreddandosi, si prevedeva che la reazione chimica sarebbe cessata.

In un aggiornamento rassicurante, Carelse ha anche confermato che la nube di vapore visibile intorno alla struttura si era dissipata.

Grazie all’implementazione delle misure di ventilazione, l’area è stata infine dichiarata sicura e restituita ai proprietari di Ecowize.