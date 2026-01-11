Incidente in Colombia: aereo si schianta dopo il decollo, 6 morti

È di 6 morti il tragico bilancio dell’incidente aereo avvenuto in Colombia: un piccolo velivolo da turismo si è schiantato in un’area rurale poco dopo il decollo. Tra le vittime figura anche Yeison Jimenez, celebre cantante colombiano di 34 anni, noto al grande pubblico per le sue rancheras e corridos di ispirazione messicana. Secondo quanto riferito dal Ministero dei Trasporti, l’aereo privato era appena decollato dall’aeroporto di Paipa, nel dipartimento di Boyacá, ed era diretto a Medellín, nel Nord/Ovest del Paese. Per cause ancora da accertare, il velivolo non è riuscito a prendere quota, schiantandosi ad alta velocità in un prato alla fine della pista e prendendo immediatamente fuoco.

“Non ci sono sopravvissuti“, ha dichiarato a Caracol Radio il colonnello Alvaro Bello, della direzione dell’Aviazione civile colombiana. Le autorità hanno confermato che tutte le vittime, incluso il pilota, sono decedute nelle immediate vicinanze dell’aerodromo. Sono in corso le indagini per chiarire le cause dell’incidente.