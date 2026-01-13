Indonesia, devastanti inondazioni a Sekotong: case e bestiame spazzati via | VIDEO

Un’inondazione ha colpito la zona occidentale di Lombok, in Indonesia, nella sera locale di martedì 13 gennaio. L’alluvione si è verificata intorno alle 19:00 WITA (ora dell’Indonesia centrale) e ha inondato aree residenziali nel distretto di Sekotong, in particolare nel villaggio di Persiapan Pengantap. Il responsabile dell’Agenzia Regionale per la Gestione dei Disastri di Nusa Tenggara Occidentale (BPBD), Sadimin, ha spiegato che l’inondazione è stata causata da piogge da moderate a intense cadute uniformemente sulla zona occidentale di Lombok. La situazione è stata aggravata dai forti venti, che hanno causato la piena del fiume e lo straripamento nelle aree residenziali. “Un totale di 570 famiglie, pari a circa 1.711 persone, sono state colpite da questo incidente“, ha dichiarato Sadimin.

Diversi video che circolano sui social media mostrano le forti correnti delle acque alluvionali che hanno spazzato via il bestiame e le case di legno di diversi residenti. Le acque hanno anche sommerso abitazioni e strutture vicine.

Martedì sera, le acque dell’alluvione non si erano ancora completamente ritirate. I residenti colpiti necessitavano ancora di assistenza di emergenza per soddisfare i loro bisogni primari.

Sadimin ha esortato la popolazione a rimanere vigile riguardo al potenziale rischio di condizioni meteorologiche estreme e a seguire le indicazioni degli agenti sul campo per la sicurezza di tutti. Si prevede che continueranno a verificarsi precipitazioni significative nei prossimi sette giorni, accompagnate dalla possibilità di forti venti improvvisi.