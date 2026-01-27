Indonesia, enorme incendio devasta una fabbrica a Medan: traffico in tilt | VIDEO

Un enorme incendio ha colpito una fabbrica di sandali a Kelurahan Tanjung Mulia, nel distretto di Medan Deli, città di Medan, Sumatera Utara, nella serata di martedì 27 gennaio 2026. L’incidente ha provocato la chiusura della strada Yos Sudarso, situata nelle vicinanze del luogo dell’incendio, creando disagi per il traffico veicolare. A causa della pericolosità della situazione, numerosi automobilisti sono stati costretti a deviare verso altre strade. Wandi Ardiasyah, residente a Belawan, ha dichiarato di dover percorrere la strada Veteran, poiché la Yos Sudarso era completamente bloccata. “La strada Yos Sudarso è stata chiusa, ci hanno indirizzato sulla strada Veteran. Si dice che l’incendio sia ancora in corso”, ha spiegato Wandi a detikSumut.

Secondo quanto riferito dai residenti, la chiusura della strada è stata necessaria per evitare che i veicoli venissero colpiti dalle scintille del fuoco, che potrebbe diffondersi dalla fabbrica di sandali Swallow, la cui attività è stata interrotta dall’incendio. “Ci hanno fatto passare su un’altra strada per evitare che le scintille ci colpissero”, ha aggiunto Wandi.

Ferry Padli, capo del quartiere V di Kelurahan Tanjung Mulia, ha confermato la chiusura della strada, sottolineando che l’incendio è ancora di grandi proporzioni. “Abbiamo dovuto chiudere temporaneamente la strada Yos Sudarso perché il fuoco è molto intenso. Siamo preoccupati che i veicoli possano essere colpiti dalle fiamme, inoltre, la chiusura serve a facilitare l’intervento dei vigili del fuoco”, ha dichiarato Padli.

Il blocco stradale riguarda un tratto che va dal Simpang Brayan di Jalan Yos Sudarso fino all’area di fronte al campus dell’Universitas Potensi Utama. Le autorità locali hanno esortato i cittadini a seguire le indicazioni delle forze dell’ordine per prevenire ulteriori rischi e garantire la sicurezza di tutti.