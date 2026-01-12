Indonesia, Giacarta sommersa: piogge intense e allagamenti diffusi | VIDEO

Giacarta, in Indonesia, sta affrontando gravi allagamenti a causa di piogge intense che hanno interessato la capitale e le aree circostanti. Secondo la Regional Disaster Management Agency, al 12 gennaio 2026 risultano colpite 28 unità di quartiere e 44 tratti stradali, con livelli d’acqua fino a 95 cm a Cilandak Timur. Il fenomeno interessa tutte le zone della città. Le autorità hanno inviato squadre sul campo per monitorare i livelli idrici e coordinare gli interventi con agenzie locali, garantendo il funzionamento della rete di drenaggio e la sicurezza dei residenti.