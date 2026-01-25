Indonesia, il Monte Marapi erutta nella Sumatra Occidentale | VIDEO

Il Monte Marapi, nella Sumatra Occidentale, in Indonesia, è entrato nuovamente in eruzione oggi, domenica 25 gennaio, alle 14:32 (ora locale). Nell’ultima settimana, il Monte Marapi ha eruttato 2 volte. L’eruzione è stata registrata da un sismografo con un’ampiezza massima di 27,5 millimetri e una durata di 28 secondi. Secondo il rapporto sull’attività vulcanica di MAGMA Indonesia, il livello di attività del Monte Marapi è al Livello II (Allerta). Le osservazioni sismiche del 25 gennaio 2026, dalle 00:00 alle 23:59 WIB, hanno mostrato un tremore non armonico con un’ampiezza di 1,2 millimetri e una durata di 95 secondi. Successivamente, si è verificato un terremoto tettonico locale con un’ampiezza di 4,3 millimetri e una durata di 23 secondi.

Il Centro per la vulcanologia e la mitigazione dei rischi geologici (PVMBG) esorta il pubblico nei pressi del Monte Marapi e gli scalatori/visitatori/turisti a non entrare o svolgere attività entro un raggio di 3 chilometri dal centro di attività del Monte Marapi.

Nel corso del 2026, MAGMA Indonesia ha registrato 332 eruzioni vulcaniche in tutta l’Indonesia. Il Monte Semeru a Giava Orientale ha registrato il maggior numero di eruzioni (179 volte), mentre il Monte Marapi ha eruttato 8 volte.