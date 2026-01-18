Indonesia: trovati i resti dell’aereo Air Transport sparito dai radar

I soccorritori indonesiani hanno individuato i resti di un piccolo aereo scomparso nell’Indonesia orientale, ma dei 10 passeggeri a bordo non c’è ancora alcuna traccia. Il velivolo turboelica della compagnia Indonesia Air Transport aveva perso i contatti con il controllo del traffico aereo mentre era in volo da Yogyakarta a Makassar, sull’isola di Sulawesi. Secondo quanto dichiarato da Muhammad Arif, capo dell’agenzia di soccorso di Makassar, tra i rottami sono stati identificati parti della fusoliera, la coda e alcuni finestrini. Le autorità hanno inoltre dispiegato unità di soccorso aereo per intensificare le ricerche dei passeggeri.

L’aereo si è schiantato sul monte Bulusaraung, all’interno del Parco Nazionale di Bantimurung-Bulusaraung, vicino a Makassar. Oltre mille persone partecipano alle operazioni di ricerca, rese difficili dal terreno impervio e dalla fitta nebbia.