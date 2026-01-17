Inverno al bivio, la leggenda dei Giorni della Merla e il presagio della Candelora

Mentre gennaio volge al termine e l’aria si fa pungente, avvolgendo le città in quella morsa di gelo cristallino tipica del cuore della stagione, l’Italia si prepara a vivere uno dei momenti più suggestivi e misteriosi dell’anno. Non si tratta di una semplice questione di termometro o di fredde statistiche meteorologiche; tra il 29 gennaio e il 2 febbraio, il nostro Paese si riscopre unito da un filo invisibile di tradizioni secolari. Questo breve ma intenso arco temporale costituisce un vero e proprio vaticinio, un’eredità della saggezza contadina che, da secoli, tenta di decifrare i segnali della natura per rispondere alla domanda che tutti si pongono: la primavera è ormai alle porte o l’inverno ha ancora in serbo i suoi colpi più duri?

In questo crocevia tra folklore e osservazione empirica, il confine tra scienza e leggenda si fa sottile. È il tempo in cui le antiche paure per il gelo si mescolano alla speranza di un risveglio della terra, trasformando il calendario in una bussola per orientarsi nel ciclo delle stagioni. Dai celebri Giorni della Merla, simbolo della resistenza animale al freddo estremo, alla profetica e luminosa ricorrenza della Candelora, ecco un viaggio alla scoperta di tutto quello che c’è da sapere su questi storici “giudici” del meteo e sul perché, ancora oggi nell’era dei satelliti, continuino a condizionare il nostro immaginario collettivo.

I Giorni della Merla: perché si chiamano così?

Il 29, 30 e 31 gennaio sono considerati, per tradizione popolare, i giorni più freddi dell’anno. Ma da dove deriva questo nome così curioso? La leggenda più nota affonda le radici in un passato lontano, fatto di camini accesi e natura selvaggia.

La leggenda del bianco e del nero

Si narra che una merla, originariamente dalle piume bianche, fosse stanca delle angherie di Gennaio, mese allora di soli 28 giorni, che si divertiva a scatenare il gelo ogni volta che lei usciva a cercare cibo. Un anno la merla fece scorta di provviste e restò nel nido fino al 28. Uscì convinta di aver beffato l’inverno, ma Gennaio, offeso, chiese in prestito 3 giorni a Febbraio e scatenò una bufera di neve senza precedenti. Per sopravvivere, la merla si rifugiò in un comignolo e, quando uscì il 1° febbraio, le sue piume erano diventate nere per la fuliggine. Da allora, tutti i merli sono neri.

Cosa dice la scienza?

Dal punto di vista meteorologico, la statistica non sempre conferma la leggenda. Anche se fine gennaio coincide spesso con irruzioni d’aria artica, i record di freddo in Italia sono stati registrati frequentemente anche a metà febbraio. Tuttavia, il fascino del mito resiste a ogni dato satellitare.

La Candelora: il 2 febbraio l’inverno finisce davvero?

Appena superati i giorni della Merla, il calendario ci porta alla Candelora. Il nome deriva dal rito della benedizione delle candele, simbolo di Cristo come “luce per illuminare le genti”, ma le radici della festa sono ancora più antiche e legate ai cicli della terra.

Il proverbio che interroga il cielo

In tutta Italia, la Candelora è legata a previsioni meteorologiche casalinghe. Il proverbio più famoso recita: “Per la Santa Candelora se nevica o se plora dell’inverno siamo fora, ma se l’è sole o solicello siamo sempre a mezzo inverno”

Cioè:

Se piove o nevica: la brutta stagione è agli sgoccioli.

Se c’è il sole: l’inverno durerà ancora a lungo.

Questa tradizione ricalca il Groundhog Day (il Giorno della Marmotta) celebrato negli Stati Uniti: un ponte ideale tra culture diverse che cercano nel comportamento della natura un segno del cambiamento stagionale.

Perché queste tradizioni ci affascinano ancora?

In un’epoca di previsioni meteo iper-tecnologiche disponibili sullo smartphone, perché continuiamo a guardare ai merli e alle candele?