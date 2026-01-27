Previsioni Meteo Febbraio, INVERNO potenzialmente memorabile per il tracollo dell’indice AO e il collasso del Vortice Polare

Il passaggio tra la fine di gennaio e l’inizio di febbraio 2026 sta mostrando caratteristiche che, nel panorama climatico recente, si collocano fuori dall’ordinario. Non si tratta di una semplice fase fredda o di un singolo evento estremo, ma di un riassetto profondo della circolazione emisferica, guidato da un vortice polare fortemente compromesso e da indici di teleconnessione che segnalano uno squilibrio marcato del sistema atmosferico. Le analisi del Climate Prediction Center (CPC), insieme alle simulazioni ensemble di GEFS ed ECMWF, convergono su un punto chiave: l’Oscillazione Artica (AO) si sta spingendo su valori estremamente negativi, prossimi o inferiori a −4. Un livello che, nella climatologia degli ultimi decenni, è stato osservato solo in rare occasioni e quasi sempre associato a inverni di forte impatto su scala continentale.

AO fortemente negativa: cosa significa davvero

Quando l’AO assume valori così bassi, il segnale fisico è chiaro: la cintura di venti occidentali che normalmente imprigiona l’aria fredda alle alte latitudini perde compattezza. Il getto polare si frammenta, gli alti geopotenziali tendono a risalire verso l’Artico e il vortice polare in troposfera entra in una fase di grave indebolimento.

In termini pratici, questo comporta:

un aumento della circolazione meridiana , con scambi d’aria molto più intensi tra alte e medie latitudini;

, con scambi d’aria molto più intensi tra alte e medie latitudini; una maggiore probabilità di blocchi atmosferici persistenti , soprattutto in area groenlandese , nord-atlantica o scandinava ;

, soprattutto in area , o ; un abbassamento della storm-track, ossia della fascia lungo la quale scorrono le principali perturbazioni.

È il contesto tipico dei grandi inverni dinamici, quelli che non si esauriscono in un singolo episodio ma producono una sequenza di eventi capaci di incidere sulla media stagionale e sulla percezione stessa della stagione fredda.

Gli Stati Uniti come primo teatro del cambiamento

Le proiezioni del CPC mostrano anomalie termiche negative su ampie porzioni degli Stati Uniti centrali ed orientali. È una risposta coerente a un’AO così depressa: le ondulazioni del getto favoriscono profonde saccature sul continente nordamericano, mentre i blocchi alle alte latitudini impediscono una rapida traslazione zonale delle perturbazioni.

Il risultato è un pattern altamente energetico:

ciclogenesi frequenti e spesso rapide;

e spesso rapide; tempeste invernali intense lungo la costa orientale;

lungo la costa orientale; maggiore probabilità di sistemi depressionari esplosivi in uscita verso l’Atlantico.

Non è semplice sensazionalismo parlare di fase “storica”: la persistenza del regime e l’ampiezza delle anomalie collocano questo episodio tra quelli destinati a rimanere nei dataset climatici come riferimento.

Perché non esiste una vera “altalena” USA–Europa

Nella comunicazione meteo più semplificata si sente spesso dire che un’ondata di gelo sugli USA implichi automaticamente un’Europa mite. Questa lettura, però, funziona solo in regimi di getto forte e zonale. Quando l’AO precipita su valori estremi, la dinamica cambia radicalmente.

In queste fasi:

il getto si abbassa su entrambi i lati dell’Atlantico ;

si abbassa ; l’energia delle onde planetarie aumenta;

aumenta; le anomalie fredde possono manifestarsi contemporaneamente su Nord America ed Eurasia.

Il sistema non si comporta più come un’altalena, ma come una catena di reazioni: un blocco innesca un’ondulazione che amplifica quella successiva. È un vero domino emisferico, in cui Pacifico, Atlantico ed Eurasia restano strettamente interconnessi.

Le forzanti oceaniche: il ruolo di una Nina debole

Nel quadro oceanico, gli aggiornamenti stagionali indicano una La Niña debole in progressivo indebolimento verso condizioni ENSO-neutrali. L’indice SOI rimane positivo, segnalando che il segnale freddo pacifico non è ancora del tutto esaurito.

Dal punto di vista statistico, questa combinazione non è neutra: le serie storiche mostrano che una Nina debole associata a AO e NAO negative aumenta la probabilità di:

blocchi persistenti tra Groenlandia e Scandinavia;

tra Groenlandia e Scandinavia; irruzioni artiche frequenti verso le medie latitudini;

frequenti verso le medie latitudini; storm-track più bassa sull’Europa e sul Mediterraneo.

È una configurazione che, nel passato, ha spesso accompagnato inverni dinamici, irregolari e a tratti severi, soprattutto nel bacino euro-mediterraneo.

Modelli numerici: perché la dispersione conta più del run

Le previsioni stagionali continuano a mostrare, su base trimestrale, anomalie termiche europee prossime alla neutralità o leggermente positive. Questo non contraddice il quadro: nei regimi a AO fortemente negativa la media stagionale tende a mascherare una realtà fatta di forti oscillazioni.

In questi contesti:

i run deterministici diventano volatili ;

; piccoli cambiamenti iniziali producono soluzioni sinottiche molto diverse;

l’informazione più robusta non è il dettaglio a 7–10 giorni, ma il regime di fondo.

Leggere la circolazione in termini di regimi e teleconnessioni è l’unico approccio coerente con la fisica dell’atmosfera quando il vortice polare perde stabilità.

Mediterraneo: rischio freddo in aumento, ma non uniforme

Nel contesto attuale, la probabilità che il Mediterraneo sperimenti almeno un episodio freddo-perturbato significativo nelle prossime settimane è nettamente superiore rispetto a un inverno neutro. Questo non significa gelo diffuso e continuo: la risposta del bacino dipende in modo critico da fase e intensità della NAO, posizione dei blocchi e interazione con la MJO.

Per interpretare gli scenari possibili, è utile richiamare tre grandi archetipi storici.

Archetipi storici di riferimento

1) Inverno 2009–2010: blocco atlantico e storm-track bassa

Un regime a AO e NAO fortemente negative, con blocco tra Groenlandia e Islanda. Le correnti occidentali vennero spezzate a ripetizione, favorendo un flusso perturbato basso di latitudine e numerosi afflussi freddi verso l’Europa meridionale. Ne risultò un inverno molto movimentato, con nevicate diffuse anche a quote modeste.

2) Febbraio 2012: gelo continentale e retrogressione

Qui il protagonista fu un blocco imponente tra Scandinavia e Russia, associato a una forte perturbazione del vortice anche in stratosfera. L’aria siberiana dilagò verso ovest, generando eventi nevosi storici. È uno scenario più raro e richiede un posizionamento dei blocchi estremamente preciso.

3) Scenario “ibrido”: artico-marittimo a ripetizione

È il più comune quando il vortice polare è debole ma mobile. Colate artico-marittime intervallate da fasi più miti, storm-track bassa e forte variabilità regionale. Non un singolo evento, ma una sequenza di episodi capace di incidere sulla stagione.

Quale traiettoria appare più probabile nel 2026

Alla luce dei segnali attuali, il quadro più coerente sembra una combinazione tra lo schema 2009–10 e quello ibrido. I blocchi prevalenti sull’Atlantico settentrionale e un’AO persistentemente negativa favoriscono un flusso perturbato basso, con frequenti incursioni fredde verso il Mediterraneo occidentale e i Balcani.

Un’evoluzione simile al 2012 non è esclusa, ma appare subordinata a un eventuale rafforzamento di un blocco scandinavo-russo, segnale che oggi non emerge con forza nei campi medi.

Italia: scenari qualitativi per macro-aree

Nord-Ovest

Area particolarmente sensibile alle colate artico-marittime con ciclogenesi sul Golfo del Leone o sul Mar Ligure. Sono possibili passaggi perturbati frequenti, fasi fredde con neve a quote basse nelle aree interne e pedemontane e brevi intermezzi più miti in richiamo prefrontale.

Nord-Est e Adriatico

Qui entrano in gioco afflussi da nord-ovest post-frontali e, a tratti, possibili richiami da nord-est. Il risultato può essere un freddo più secco ma incisivo, nevicate da stau sui rilievi e potenziali episodi nevosi significativi in caso di ciclogenesi mediterranee ben posizionate.

Centro-Sud e versante tirrenico

Zona chiave nei regimi a storm-track bassa. Le saccature che affondano nel Mediterraneo possono innescare maltempo intenso, nevicate abbondanti sull’Appennino e forti contrasti termici, con rapide oscillazioni tra fasi miti e fredde.

Il messaggio chiave: regime sì, dettagli no

Il punto centrale è distinguere tra regime e dettaglio:

il regime emisferico è ormai ben definito: AO negativa , vortice polare debole , blocchi alle alte latitudini ;

è ormai ben definito: , , ; per l’Italia aumenta sensibilmente la probabilità di fasi fredde e perturbate ;

; i dettagli locali restano incerti fino a pochi giorni dagli eventi.

Inseguire il singolo run genera rumore. Comprendere la struttura del regime dominante consente invece di leggere correttamente un inverno che, a scala emisferica, ha già lasciato un segno fuori dall’ordinario.