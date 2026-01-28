Investimento da 31,5 milioni di euro in un impianto eolico innovativo a Palermo

Crédit Agricole Italia e Green Castronovo 2, società attiva nella produzione di energia elettrica rinnovabile facente capo al Gruppo Plt energia, hanno sottoscritto un finanziamento dell’importo complessivo di 31,5 milioni di euro, a supporto della realizzazione di un impianto eolico di ultima generazione che si estenderà nei comuni palermitani di Castronovo e Prizzi. Lo annuncia una nota. L’impianto sarà composto da cinque innovativi aerogeneratori, avrà una potenza complessiva di 30 Mw e a regime si stima produrrà 65 Gwh di energia elettrica permettendo il risparmio di oltre 30.000 ton CO₂. Nell’operazione Crédit Agricole Italia è stata assistita dallo studio legale Advant Nctm.