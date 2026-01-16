Italia-Giappone: intesa su IA, semiconduttori e settore spaziale

Intesa per nuovi partenariati nel settore spaziale e per rafforzare la cooperazione su intelligenza artificiale, semiconduttori e alta tecnologia: è il fulcro della dichiarazione congiunta diffusa al termine del vertice tra il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il primo ministro giapponese Sanae Takaichi a Tokyo. Le leader, si legge nel documento, “hanno confermato l’intenzione di promuovere ulteriormente la cooperazione scientifica e tecnologica bilaterale in settori avanzati quali l’intelligenza artificiale, la robotica, i semiconduttori e la biomanifattura, nonché di facilitare l’espansione delle partnership industriali, degli investimenti diretti e dei flussi commerciali in entrambe le direzioni, in particolare nei settori ad alta tecnologia. Hanno accolto con favore la cooperazione esistente e le nuove opportunità tra imprese e start-up giapponesi e italiane in diversi ambiti, tra cui infrastrutture, trasporti, farmaceutica, energia, spazio, semiconduttori e tecnologie dell’informazione. Hanno inoltre condiviso l’obiettivo di migliorare ulteriormente il contesto degli investimenti in Giappone e in Italia. In tale contesto, i due leader hanno riconosciuto il contributo del Gruppo economico Italia-Giappone al rafforzamento delle relazioni economiche bilaterali“. Inoltre, “hanno condiviso la volontà di rafforzare ulteriormente la cooperazione spaziale per favorire la crescita economica e l’innovazione, facendo leva sulle collaborazioni già esistenti, come quella tra l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e l’Agenzia Giapponese di Esplorazione Aerospaziale (JAXA). A tal fine, hanno concordato di tenere una consultazione sullo spazio per promuovere nuove partnership commerciali, industriali, di sicurezza e scientifiche, nonché per coordinarsi nei pertinenti fori multilaterali al fine di promuovere l’uso pacifico, responsabile e sostenibile dello spazio extra-atmosferico“.