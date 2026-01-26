La Cina apre i futures su litio e nichel agli investitori stranieri

La Cina aprirà agli investitori stranieri i mercati dei futures per 14 materie prime, tra cui carbonato di litio e nichel. Lo riporta Bloomberg, citando una dichiarazione della China Securities Regulatory Commission. La mossa arriva pochi giorni dopo la notizia secondo cui Pechino intende lanciare futures sul GNL quotati in yuan. Lo Shanghai Futures Exchange cerca da anni di lanciare futures denominati in yuan su materie prime chiave, tra cui GNL e nichel, per cercare di ottenere un ruolo per la Cina nella determinazione del prezzo globale delle principali importazioni cinesi di materie prime. Secondo Bloomberg, l’apertura dei mercati dei futures su litio e nichel ha lo stesso obiettivo: dare alla Cina un maggiore potere di determinazione del prezzo di queste materie prime chiave. I due metalli sono già tra le materie prime più attivamente scambiate in Cina. Un analista cinese ha suggerito che, in futuro, potrebbero essere aggiunte all’elenco altre materie prime.

Sulle borse cinesi sono già presenti dei futures su rame e petrolio aperti ai trader stranieri. Il contratto sul rame è stato lanciato nel 2020, mentre quello sul petrolio è entrato in vigore nel 2018. Tuttavia, come sottolinea Bloomberg, nessuno dei due ha avuto un impatto significativo sui flussi commerciali nelle principali borse mondiali dove le materie prime vengono prevalentemente scambiate. La decisione di aprire i mercati delle materie prime ai trader esteri tiene conto anche di una considerazione relativa all’offerta fisica: per quanto riguarda il GNL, ad esempio, i maggiori mercati globali di GNL sono collegati a hub fisici per la materia prima, tra cui il benchmark statunitense Henry Hub, il benchmark europeo per il commercio di gas, il TTF olandese e il Japan-Korea Marker per il benchmark dell’Asia settentrionale. “La Cina ha bisogno di un benchmark che rifletta la propria domanda e offerta. JKM non può farlo, poiché si rivolge principalmente a Giappone e Corea”, ha dichiarato a Reuters un trader statale cinese del gas coinvolto nelle discussioni sul contratto GNL in yuan.