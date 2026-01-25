La magia della neve a bassa quota incanta il Piemonte: una notte coi fiocchi | FOTO

Il Piemonte si è risvegliato sotto un manto bianco che profuma d’inverno. Una circolazione depressionaria in risalita dal Golfo del Leone ha innescato un rapido e diffuso peggioramento, capace di riportare la neve fino bassa quota, sorprendendo pianure, colline e valli alpine. Le precipitazioni, inizialmente deboli, hanno via via guadagnato intensità soprattutto sul settore sudoccidentale della regione, mentre la quota neve scendeva con decisione. Nel basso Piemonte i fiocchi hanno raggiunto anche i 300-400 metri, spingendosi localmente ancora più in basso tra Cuneese, Langhe, Roero e basso Alessandrino. La neve ha fatto la sua comparsa anche sulla collina di Torino, regalando scorci inediti e silenzi ovattati. Sulle Alpi, dalle valli torinesi fino al Biellese e al Verbano, la nevicata è risultata più generosa: a Frassinetto, oltre i mille metri, si misurano accumuli significativi, mentre sulle Marittime in quota si superano abbondantemente i 20 cm di neve fresca.

Con l’allontanamento della perturbazione verso Est, il tempo tende ora a migliorare a partire da Ovest, aprendo una breve parentesi più stabile e soleggiata. L’inverno però non ha intenzione di fermarsi: una nuova depressione atlantica è già pronta a riportare nuvole e precipitazioni nei prossimi giorni.

