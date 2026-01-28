La neve ammanta la Liguria: imbiancato l’entroterra di Savona, un metro sul Monte Settepani

Nella notte la neve ha raggiunto il metro di altezza sull’entroterra di Savona, sul Monte Settepani nel Comune di Osiglia, in Val Bormida, durante l’allerta nivologica arancione diramata dall’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente ligure (ARPAL). Si tratta di una delle prime cime alpine, a 1.375 metri di altitudine, che si incontrano procedendo dal Colle di Cadibona verso Ovest. In altre località della regione sono stati registrati 17 cm di neve a Urbe (Savona), 15 cm a Triora (Imperia) e 9 cm a Dego (Savona). Nella notte si sono verificate deboli nevicate anche sull’autostrada A7 Serravalle-Genova, tra Serravalle Scrivia e Isola del Cantone, senza causare disagi al traffico.

Autostrade per l’Italia raccomanda di viaggiare con pneumatici invernali o, in alternativa, con catene a bordo, da montare esclusivamente in area di servizio o parcheggio.

L’allerta per neve sui versanti padani del ponente ligure è terminata stamattina alle 8, mentre quella gialla sui versanti padani del levante ligure è attiva fino alle 10 di oggi, mercoledì 28 gennaio.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.