La neve incanta il Piemonte: fiocchi e gelicidio fino al fondovalle | FOTO

Oggi venerdì 9 gennaio 2026, il Piemonte si sveglia sotto un manto di neve che scende dai versanti alpini francesi fino alle valli interne. Prima dell’alba i fiocchi hanno iniziato a cadere dal Torinese al Verbano-Cusio-Ossola (foto nella gallery), imbiancando fondovalle e borghi alpini. Le precipitazioni hanno raggiunto anche i primi tratti di pianura del Canavese e gli sbocchi vallivi tra Lanzo, Susa, Sangone e Pinerolese, accompagnate da episodi di gelicidio, segnalato in diverse aree di fondovalle del Piemonte occidentale, come la Val Germanasca e zona Colle del Lys a Rubiana. L’Ossola, a Domodossola, registra neve fino a 272 metri di quota. La causa è una vasta saccatura sull’Europa settentrionale che, addossandosi all’arco alpino, porta nevicate deboli o moderate sui rilievi, con accumuli più consistenti sulle creste di confine, secondo quanto riporta Arpa Piemonte. Il tutto accompagnato da venti fortissimi in quota e nelle vallate che dalla serata investiranno anche le prime pianure di Torinese e Cuneese. In pianura, invece, il cielo resta generalmente soleggiato, con gelate mattutine che mantengono l’atmosfera cristallina. Il miglioramento è atteso già da domani pomeriggio: la neve si attenuerà e i venti si calmeranno, lasciando alle Alpi un paesaggio ancora silenzioso e immacolato.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.