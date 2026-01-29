La nuova bussola contro il cancro: la sfida delle 4 dimensioni

Nel mondo della ricerca oncologica, il nome di Douglas Hanahan è legato a quella che molti considerano la “Costituzione” della biologia tumorale. Nel 2000, le sue “firme del cancro” (Hallmarks of Cancer) hanno fornito per la prima volta una logica alla complessità della malattia. Oggi, 26 anni dopo, Hanahan torna sulla prestigiosa rivista Cell per proporre un aggiornamento radicale: il cancro non è più solo una lista di tratti distintivi, ma un fenomeno multidimensionale.

Un cambio di paradigma

Secondo il ricercatore del Ludwig Institute di Losanna, la formazione e la progressione dei tumori sono guidate da 4 dimensioni chiave, distinte ma profondamente interconnesse. Questa nuova visione suggerisce che la resistenza alle cure, spesso riscontrata nelle terapie tradizionali, derivi proprio dalla capacità del tumore di spostarsi tra queste dimensioni. “Esiste un fondamento logico alla complessità del cancro umano“, spiega Hanahan, auspicando che questo aggiornamento riporti chiarezza concettuale in un campo che negli anni si è frammentato in mille rivoli di dati.

Le 4 dimensioni del tumore

La nuova mappa concettuale si articola su 4 pilastri:

I tratti distintivi classici: i cambiamenti che permettono alle cellule di crescere senza controllo e ignorare i segnali di stop del corpo;

i cambiamenti che permettono alle cellule di crescere senza controllo e ignorare i segnali di stop del corpo; L’instabilità del genoma: la fragilità genetica che facilita l’insorgenza di mutazioni sempre più aggressive;

la fragilità genetica che facilita l’insorgenza di mutazioni sempre più aggressive; Il microambiente tumorale: la capacità del cancro di “corrompere” e reclutare altri tipi di cellule sane per metterle al proprio servizio,

la capacità del cancro di “corrompere” e reclutare altri tipi di cellule sane per metterle al proprio servizio, I fattori sistemici: elementi esterni ma decisivi come l’invecchiamento e l’obesità, che influenzano l’evoluzione della massa tumorale nell’intero organismo.

La strategia del futuro

La conclusione di Hanahan è tanto lucida quanto ambiziosa: se il nemico combatte su quattro livelli, la medicina non può limitarsi a uno solo. Per aumentare le probabilità di successo, i trattamenti del futuro dovranno essere progettati per attaccare più dimensioni contemporaneamente, bloccando non solo la crescita cellulare, ma anche la capacità del tumore di adattarsi e sfruttare i punti deboli del sistema organismo.