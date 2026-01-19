La storica visita di Giorgia Meloni in Corea del Sud: firmati accordi epocali su esplorazione spaziale, scienza e tecnologia

La missione diplomatica del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Seul, conclusasi poche ore fa, segna una discontinuità storica nel rapporto tra Europa e Asia, spostando il baricentro dell’alleanza dal piano puramente commerciale a quello della supremazia scientifica d’avanguardia. E dando all’Italia un ruolo di sempre maggiore leadership europea nei rapporti con il resto del mondo. Al centro dei colloqui con la presidenza coreana non vi sono state semplici intese di cortesia, ma la strutturazione di un vero e proprio “Patto della Conoscenza” che mira a rendere l’Italia il partner europeo privilegiato per lo sviluppo delle tecnologie che definiranno il prossimo secolo.

Mentre in Italia il dibattito si concentra spesso sugli aspetti cerimoniali, le testate istituzionali coreane (come The Korea Herald e le agenzie vicine alla presidenza di Lee Jae-myung) rivelano una trama molto più densa: la nascita di un asse Roma-Seul fondato sulla “sovranità tecnologica” e sulla ricerca avanzata in Intelligenza Artificiale e Semiconduttori. Le fonti istituzionali coreane più vicine alla Blue House rivelano che il cuore pulsante dell’incontro è stato il lancio di un programma congiunto di ricerca aerospaziale che va ben oltre la fornitura di componenti, puntando direttamente alla creazione di una catena del valore integrata per l’esplorazione lunare e la difesa orbitale.

L’elemento più ambizioso e ancora poco noto all’opinione pubblica italiana riguarda l’accordo siglato tra l’Agenzia Spaziale Italiana e la neonata KASA, l’agenzia aerospaziale coreana, per lo sviluppo di sistemi di propulsione di nuova generazione e per la mappatura satellitare delle risorse minerarie sulla superficie lunare. Questa collaborazione non si limita allo scambio di dati, ma prevede la creazione di laboratori congiunti dove i ricercatori italiani e coreani lavoreranno fianco a fianco sulla “tecnologia del vuoto” e sulla schermatura dalle radiazioni cosmiche. La Corea del Sud riconosce all’Italia una leadership indiscussa nella manifattura di moduli abitativi spaziali e nella robotica orbitale, e intende utilizzare questa expertise per accelerare il proprio programma di allunaggio previsto per il prossimo decennio, offrendo in cambio l’accesso a piattaforme di lancio e infrastrutture di test iper-tecnologiche.

Gli altri accordi scientifici: focus sull’intelligenza artificiale

Sul fronte della ricerca scientifica applicata, il vertice ha sancito la nascita di un ecosistema bilaterale per l’Intelligenza Artificiale Generativa applicata alla scienza dei materiali. Mentre l’attenzione mediatica è spesso rivolta ai chatbot, a Seul si è parlato di IA predittiva per la scoperta di nuovi superconduttori a temperatura ambiente, una sfida che potrebbe rivoluzionare il trasporto di energia e la medicina nucleare. Documenti riservati discussi durante il Business Forum rivelano che l’Italia è stata scelta come hub europeo per la sperimentazione dei nuovi chip neuromorfici coreani, processori che imitano il funzionamento del cervello umano e che richiedono una frazione dell’energia consumata dai server attuali. Questo posiziona le università e i centri di ricerca italiani in una posizione di vantaggio competitivo assoluto, permettendo l’accesso a hardware che al momento non è disponibile in nessun altro Paese occidentale.

L’innovazione nel campo della fisica delle alte energie e della fusione nucleare rappresenta un altro pilastro fondamentale di questo incontro che la stampa coreana ha definito “il vertice della maturità scientifica“. La cooperazione tra i centri di ricerca di Frascati e i laboratori di Daejeon si intensificherà per risolvere le criticità legate al contenimento del plasma nei reattori a fusione, con l’obiettivo di trasformare la ricerca teorica in soluzioni energetiche pulite e scalabili entro il 2030. Questo dialogo scientifico si intreccia indissolubilmente con la geopolitica, poiché la condivisione di tali segreti tecnologici eleva il rapporto tra Roma e Seul a un livello di fiducia che solitamente si riserva solo agli alleati storici nel campo della difesa nazionale.

Infine, un dettaglio di estrema rilevanza emerso dai verbali istituzionali coreani riguarda la creazione di un fondo di investimento congiunto dedicato esclusivamente alle startup del “Deep Tech“. Non si tratta di finanziare applicazioni per smartphone, ma di sostenere giovani scienziati impegnati nel calcolo quantistico e nella biologia sintetica. Il Premier Meloni ha sottolineato come la sinergia tra la creatività ingegneristica italiana e la capacità di scala industriale coreana possa offrire una terza via tra il modello americano e quello cinese. La visita si conclude dunque con la consapevolezza che la sicurezza nazionale non si difende più solo ai confini geografici, ma soprattutto nei laboratori dove si progetta il futuro dell’umanità, tra le orbite terrestri e i circuiti infinitesimali dell’intelligenza artificiale.

Soft Power: K-Pop e Milano-Cortina 2026

Non è mancato un tocco di diplomazia culturale. Il Presidente Lee ha ringraziato Meloni per l’ospitalità che l’Italia riserverà agli atleti coreani durante i Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina, che inizieranno tra poche settimane. Curiosamente, la stampa coreana ha dato molto risalto a una battuta della Premier italiana sulla passione di sua figlia per il K-pop, utilizzandola come esempio di quanto l’influenza culturale coreana sia penetrata nel tessuto sociale europeo, facilitando di riflesso anche le intese politiche ed economiche.

La visita di Giorgia Meloni a Seul non è stata una semplice tappa diplomatica, ma la posa della prima pietra di una “Via della Seta Tecnologica” che bypassa le rotte tradizionali per puntare dritta all’innovazione. L’Italia si è presentata non come un mercato di consumo, ma come un laboratorio di ingegno indispensabile per i colossi asiatici.