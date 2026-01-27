La tempesta Chandra sferza Regno Unito e Irlanda: bufera di vento e pioggia, disagi e scuole chiuse

Allerta meteo e disagi in diverse aeree del Regno Unito e dell’Irlanda investite in queste ore dalla tempesta Chandra, la terza perturbazione invernale con fenomeni estremi dall’inizio di gennaio. Venti forti e pioggia battente sono stati accompagnati da varie esondazioni di corsi d’acqua. I problemi principali si registrano nel sud-ovest dell’Inghilterra, fra le contee del Dorset, del Somerset e del Devon, dove si stanno verificando inondazioni locali definite severe, interruzioni stradali e problemi ai trasporti. In Irlanda del Nord, centinaia di scuole sono rimaste chiuse per maltempo oggi e l’aeroporto di Belfast funziona a singhiozzo, con decine di voli cancellati. Inoltre, disservizi si segnalano lungo diverse linee ferroviarie del Regno, anche nell’Inghilterra settentrionale e in Scozia, dove Chandra ha portato nuove nevicate e raffiche di venti gelidi.

In alcune zone resta in vigore l’allerta di color arancione annunciata dai meteorologi del Met Office britannico, che per le prossime ore mettono in guardia pure dai pericoli legati al ghiaccio e a temperature in picchiata nel nord.