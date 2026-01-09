La Tempesta Goretti flagella il Regno Unito: raffiche di 160 km/h, neve e trasporti in tilt | FOTO

Il Regno Unito continua a fare i conti con la tempesta Goretti, che sta causando gravi disagi in tutto il paese. Raffiche di vento fino a 160 km/h hanno spinto il Met Office, l’agenzia meteorologica nazionale, a emettere un raro avviso di allerta rossa per il vento nel Sud/Ovest. Le conseguenze del maltempo sono visibili su larga scala: interruzioni di corrente, sospensione dei trasporti e chiusura delle scuole hanno colpito decine di migliaia di persone. Secondo la National Grid, alle 9 di questa mattina erano oltre 45mila le abitazioni senza elettricità nel Sud/Ovest, circa 17mila nelle West Midlands, più di 700 nelle East Midlands e più di 600 in Galles.

Il settore dei trasporti è stato fortemente compromesso. L’aeroporto di East Midlands ha annunciato la riapertura della pista dopo la chiusura notturna causata dalle forti nevicate, avvertendo i passeggeri che i ritardi potrebbero protrarsi per l’intera giornata. Anche l’aeroporto di Birmingham ha riaperto le piste, seppur a regime ridotto.

I collegamenti ferroviari hanno subito pesanti interruzioni: tutti i treni in Cornovaglia sono stati sospesi dalle 18 di giovedì, e National Rail avverte che ritardi e cancellazioni potrebbero persistere fino a fine giornata in Inghilterra, Galles e Scozia.

Il Met Office ha definito la tempesta Goretti un “evento multirischio“, con possibili precipitazioni nevose fino a 30 cm in alcune aree. Sono state emesse allerte per neve, vento, pioggia e ghiaccio su tutto il territorio nazionale.