La Tempesta Goretti imbianca il Nord Europa: lo sguardo cristallino del satellite | FOTO

Lo scorso 11 gennaio, il satellite Sentinel-3 del programma europeo Copernicus ha scattato una fotografia quasi totalmente priva di nuvole, offrendo una vista mozzafiato dallo Spazio: l’intera Germania appare come su un palcoscenico, nitida e trasformata dal passaggio delle recenti perturbazioni. Questo scatto non è solo un esercizio estetico, ma una testimonianza visiva degli effetti del maltempo che ha colpito duramente il Nord Europa. Protagonista indiscussa di questa fase meteorologica è stata la tempesta Goretti, che ha flagellato la regione con venti intensi e nevicate diffuse. È proprio grazie alla temporanea stabilità atmosferica post-evento che il satellite ha potuto immortalare il territorio tedesco, mostrando l’estesa copertura nevosa e l’impatto del gelo.

Il “fotografo” d’eccezione è, come detto, Sentinel-3, un pilastro della missione Copernicus, il programma di osservazione della Terra coordinato dalla Commissione Europea in collaborazione con l’ESA. Questo satellite non si limita a scattare foto: è un sofisticato laboratorio orbitante progettato per monitorare lo stato di salute del nostro pianeta, misurando con altissima precisione la temperatura delle terre emerse, degli oceani e lo spessore dei ghiacci, fornendo dati vitali per la sicurezza meteorologica globale.