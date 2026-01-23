La Tempesta Ingrid infuria sulla Spagna: onde imponenti e neve a bassa quota

La Spagna alle prese con una violenta ondata di maltempo con l’arrivo della tempesta Ingrid, che porterà mare agitato, forti venti, piogge e nevicate anche a quote basse. La Galizia è la regione più colpita, con allerta rossa per onde che potrebbero raggiungere i 9 metri, mentre le vie di comunicazione e i passeggi marittimi del Nord/Ovest della penisola rischiano di essere seriamente compromessi. Secondo le previsioni AEMET (Agencia Estatal de Meteorología), i giorni più critici saranno oggi e domani, quando Ingrid sarà più vicina alla costa, provocando un aggravamento dello stato del mare soprattutto in Galizia e nel Cantabrico.

Mare in tempesta e venti furiosi

Le coste di Pontevedra e A Coruña saranno investite da onde tra 8 e 9 metri, mentre la città di A Coruña potrebbe registrare venti fino a 100 km/h (forza 10). Oltre alla Galizia, Asturie, Cantabria e Paesi Baschi sono in allerta arancione, con condizioni meteorologiche pericolose legate a mare, vento, neve e pioggia.

La tempesta Ingrid, nome assegnato dal servizio meteorologico portoghese, si approfondirà rapidamente a Nord/Ovest della Galizia. In combinazione con l’anticiclone sulle Azzorre, questo sistema creerà un intenso flusso nord-occidentale, trasportando masse d’aria umida di origine polare verso la costa atlantica spagnola. La Protezione Civile avverte che il temporale interesserà la penisola fino a domenica.

Neve a bassa quota e temperature in calo

Uno degli effetti più rilevanti sarà il crollo della quota neve, che scenderà sotto i 500 metri nel Nord/Ovest a partire dalle ultime ore di oggi. Nevicate consistenti interesseranno le zone montuose del Nord, l’interno della Galizia e tutta la Meseta Norte, con accumuli possibili fino a 5 cm in 24 ore nelle zone più basse.

La massa d’aria polare farà scendere la quota neve da 1.000-1.300 metri a 600-800 metri nel Nord e nell’Ovest, mentre nel Sud/Est passerà dai 1.500 ai 1.000 metri, con la possibilità di scendere fino a 500 metri in Galizia. Le temperature caleranno in tutta la penisola, soprattutto nel Nord/Ovest, con minime verso sera e sensazione di freddo intenso.

Previsioni per il weekend

Domani il mare resterà agitato in Galizia e Cantabrico, con onde tra 5 e 8 metri e forti venti. Nel Sud e nelle isole Baleari, il vento occidentale potrebbe arrivare a raffiche molto forti, accompagnato da temporali e grandine.

La quota neve rimarrà bassa: 300-500 metri nel Nord, 600-800 metri altrove. Nevicate interesseranno l’interno della Galizia, la Meseta Norte e il centro peninsulare, con possibili bufere in zone montuose. Anche il Pirineo sarà colpito da neve sopra gli 800-1.000 metri.

Domenica il maltempo tenderà a diminuire, con il progressivo allontanamento di Ingrid e un leggero innalzamento della quota neve, fatta eccezione per il Pirineo dove potrebbe continuare a nevicare fino alla fine della giornata.

Avvertenze AEMET

AEMET sottolinea che, a causa della natura a rovesci della precipitazione, la distribuzione delle nevicate e le quote neve potrebbero variare localmente: raccomanda quindi di seguire con attenzione gli aggiornamenti meteo nei prossimi giorni.