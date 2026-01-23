La Tempesta Ingrid investe la Spagna: Galizia martoriata, caos sulle strade

La tempesta Ingrid ha raggiunto la Spagna nelle prime ore della giornata, colpendo duramente la Galizia e provocando almeno 136 incidenti, secondo quanto riferito dai servizi di emergenza. Il maltempo ha causato la caduta di alberi, l’interruzione di numerose strade e la cancellazione di diversi voli, in particolare dagli aeroporti di Vigo e La Coruña, con collegamenti da e per Madrid e Barcellona. Le condizioni meteorologiche estreme, caratterizzate da forti raffiche di vento, grandinate e abbondanti nevicate, hanno reso difficoltosa la circolazione su importanti arterie stradali, tra cui le autostrade AP-9 e A-52. Per motivi di sicurezza, la Direzione generale della Circolazione (Dgt) ha imposto restrizioni ai mezzi pesanti oltre le 7,5 tonnellate su vari tratti diretti verso la Galizia. A causa del divieto, circa 440 camion risultano bloccati nelle aree di sosta della provincia di Zamora, in Castiglia e León.

Le scuole sono state chiuse nelle province di Ourense, Pontevedra e Lugo, mentre resta attiva l’allerta arancione per neve e quella rossa per mareggiate e fenomeni costieri. Le autorità raccomandano di evitare spostamenti non necessari e di utilizzare catene o pneumatici da neve. Intanto, le squadre di emergenza sono al lavoro per ripristinare la viabilità e garantire il passaggio dei mezzi di soccorso.