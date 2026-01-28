La Tempesta Kristin infuria in Spagna: vento fino a 130 km/h, piogge torrenziali e tanta neve | FOTO

La Spagna affronta una giornata di intensa instabilità meteorologica a causa della rapida formazione e del transito della tempesta Kristin, secondo quanto riportato dall’Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Per oggi, mercoledì, sono previste precipitazioni persistenti e di forte intensità sulle sierras del Sud peninsulare e nella zona di Alborán, con accumuli di neve significativi nella meseta Norte e nelle montagne del Centro e del Nord del Paese. Tutto il territorio nazionale è interessato da avvisi per fenomeni meteorologici avversi, che includono piogge intense, vento forte, mare agitato e basse temperature. La valle almeriense di Almanzora e Los Vélez è sotto avviso rosso, il livello più alto, a causa di raffiche che potrebbero raggiungere i 130 km/h. In altre zone dell’Andalusia, tra cui Cádiz e Málaga, gli avvisi per piogge intense sono stati elevati al livello arancione.

Le precipitazioni nevose riguardano principalmente la meseta Norte e le montagne del Centro e Nord peninsulare, estendendosi a regioni limitrofe della meseta Sur, Galicia, Navarra e nord dell’Aragona. Le altitudini interessate vanno dai 600-800 metri, con possibilità di accumuli fino a 1.200-1.500 metri nelle zone montuose del Sud/Est. Gli avvisi per la neve raggiungono il livello arancione in province come Burgos, León, Palencia e Zamora.

Anche i venti intensi interessano gran parte del Paese: avvisi gialli riguardano Huelva, Teruel, Zaragoza, Menorca, Soria, Guadalajara, Barcellona, Tarragona, Madrid, Murcia e Castellón, mentre il livello arancione interessa province come Huelva, Cádiz, Córdoba, Granada, Jaén, Málaga, Sevilla, diverse zone delle Baleari, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comunità Valenciana e Ceuta. Nelle Baleari, il vento da Ovest potrà raggiungere intensità forti o molto forti, mentre nel Sud/Est peninsulare si prevede rischio di raffiche con intensità prossima a quella di un uragano.

Per quanto riguarda il mare, l’AEMET segnala mare agitato lungo i litorali di Asturias, Menorca, Cantabria, Paese Basco, Castellón, Melilla e negli arcipelaghi canario e baleari, con particolare attenzione a Tenerife, La Palma, El Hierro, Gran Canaria, Lanzarote e Fuerteventura. Gli avvisi di livello arancione, indicanti pericolo maggiore, sono attivi nelle coste di Almería, Cádiz, Granada, Huelva, Málaga, Mallorca, Ibiza, Formentera e in varie coste di Murcia, Alicante, Valencia, A Coruña, Lugo, Pontevedra e Ceuta.

Le temperature massime subiranno un calo nelle Baleari e nella metà Nord/Est peninsulare, in particolare nella valle dell’Ebro e aree vicine, mentre aumenteranno nel Sud/Ovest e ad Alborán. Le minime scenderanno nel Nord/Est peninsulare e lungo le coste del Levante e delle Baleari, con valori fino a -2°C a León, e con gelate da deboli a localmente forti in montagna e nei Pirenei.

L’AEMET invita a prestare massima attenzione agli avvisi in vigore e a rispettare le precauzioni necessarie nelle zone più esposte, in particolare nel Sud/Est peninsulare, dove la combinazione di vento forte, pioggia e mare agitato può incidere sulla sicurezza stradale, sulle attività nel litorale e in montagna.

Una donna di 50 anni è stata uccisa ieri da una palma sradicata da forte raffiche di vento, che hanno raggiunto i 110 km/h, sul lungomare di Torremolinos, nella provincia di Malaga.