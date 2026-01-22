L’America piomba morsa dal gelo: una tempesta invernale storica si abbatte sugli Stati Uniti

Il panorama meteorologico nordamericano si sta preparando a uno degli eventi più estremi degli ultimi anni. Una vasta e potente tempesta invernale è in rotta di collisione con gran parte degli Stati Uniti, minacciando di seppellire sotto una coltre di neve e ghiaccio un’area che si estende dalle Montagne Rocciose fino al New England. La genesi di questo fenomeno risiede in una combinazione meteorologica insolita quanto pericolosa: l’incontro tra il gelo siderale del vortice polare e l’umidità subtropicale trasportata da un “fiume atmosferico”. Questa sinergia sta dando vita a un sistema perturbato di rara intensità, capace di generare accumuli nevosi eccezionali e una pericolosa ondata di freddo record che persisterà per giorni.

Il cuore pulsante dell’evento è rappresentato dall’irruzione di una massa d’aria artica di intensità notevole, che farà precipitare le temperature ben al di sotto delle medie stagionali. Nelle zone dell’Upper Midwest, le raffiche di vento gelido potrebbero spingere la temperatura percepita fino a punte di -48°C, un valore che rende possibile il congelamento della pelle esposta in soli cinque minuti. Questo “Arctic Blast” non si limiterà a colpire il nord, ma scenderà verso sud e verso est, fungendo da binario gelido per la tempesta in arrivo e garantendo che le precipitazioni rimangano allo stato solido anche in aree solitamente meno abituate a tali estremi.

Sul fronte delle precipitazioni, la situazione appare dicotomica ma ugualmente critica. Mentre lungo il corridoio dell’Interstate 70 e verso il Nord-Est si attendono nevicate pesanti, con accumuli che potrebbero variare tra i 25 e i 50 centimetri, le zone più a sud si preparano a uno scenario ancora più insidioso: la pioggia congelante. Dalla zona del Texas settentrionale fino alle Caroline e al Mid-Atlantic, si teme una tempesta di ghiaccio dalle proporzioni devastanti. L’accumulo di gelicidio sui rami degli alberi e sulle linee elettriche rischia di causare blackout diffusi e duraturi, trasformando le strade in vere e proprie lastre di vetro e rendendo la circolazione automobilistica virtualmente impossibile.

Anche la capitale federale, Washington D.C., si trova sulla traiettoria diretta di quello che i meteorologi definiscono come un evento ad alto impatto. Dopo un inizio d’inverno piuttosto mite, la città si prepara a ricevere tra i 15 e i 35 centimetri di neve, con la possibilità che il fenomeno si trasformi in nevischio o pioggia gelata nelle fasi finali, creando uno strato crostoso difficile da rimuovere. Gli esperti avvertono che questa potrebbe essere la tempesta più significativa per la regione dal 2016, con il potenziale di paralizzare scuole, aeroporti e uffici governativi per gran parte della prossima settimana.

Le ripercussioni sulla vita quotidiana e sulle infrastrutture saranno inevitabilmente pesanti. Le autorità hanno già iniziato a emettere avvisi di emergenza, esortando la popolazione a fare scorte di beni di prima necessità e a evitare ogni spostamento non strettamente necessario. Il rischio non è limitato solo alla fase acuta della tempesta, ma anche al “dopo”, poiché il freddo estremo previsto per i giorni successivi impedirà lo scioglimento della neve e del ghiaccio, rendendo le operazioni di pulizia e ripristino dell’energia elettrica lunghe e complesse. Si prospetta una settimana di isolamento e sfide logistiche per milioni di cittadini americani, nel bel mezzo di un inverno che ha deciso di mostrare il suo volto più severo.