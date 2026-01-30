Laurent Jaffart nominato Direttore del “Resilience, Navigation and Connectivity Directorate” dell’ESA

Il Consiglio dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) ha approvato la riassegnazione di Laurent Jaffart, attualmente Direttore della Connettività e delle Comunicazioni Sicure (D/CSC), alla nuova posizione di Direttore del Resilience, Navigation and Connectivity Directorate (D/RNC), con effetto dal 1° febbraio 2026. Questa nuova posizione riflette l’impegno dell’ESA nel rafforzare la resilienza e nel potenziare la navigazione e la connettività, in linea con le priorità in materia di sicurezza e difesa dei suoi Stati membri, dell’Unione europea e delle agenzie europee attive nel settore della difesa.

L’istituzione di una chiara autorità di progettazione all’interno dell’ESA è fondamentale per il successo del programma European Resilience from Space (ERS) e per lo sviluppo tempestivo di tecnologie essenziali per la sicurezza e la difesa, garantendo che i sistemi siano progettati e realizzati in linea con le esigenze degli Stati membri.

Il quadro intergovernativo dell’ESA fornisce le credenziali e gli strumenti necessari per sviluppare tecnologie e sistemi spaziali – anche per la sicurezza e la difesa – e per attuare le relative attività e programmi per conto dei suoi Stati membri e partecipanti, nonché dell’Unione Europea, nel rispetto dell’uso pacifico dello spazio extra-atmosferico e delle convenzioni internazionali.

Laurent Jaffart ha assunto l’incarico di Direttore della Connettività e delle Comunicazioni Sicure (D/CSC) e di Responsabile dell’ECSAT a Harwell, nel Regno Unito, il 15 maggio 2024.

Si è laureato presso l’Università di Brighton nel 2000 con una laurea con lode in business e tecnologia europei, conseguendo successivamente due Master in Business Administration presso l’allora ESC Reims (Reims Management School, Francia) e la Dublin City University. Nel 2012, Jaffart ha ottenuto un Master in strategia e politiche nazionali delle risorse militari presso l’Industrial College of the Armed Forces (oggi Eisenhower School) della National Defence University di Washington DC.

Prima di entrare in ESA, il Jaffart ha lavorato per Airbus Defence and Space come Vicepresidente e Responsabile della Strategia, Corporate e Nuovo Sviluppo del Business nei Sistemi Spaziali, guidando un team transnazionale con sedi in Francia, Germania e Regno Unito. Parallelamente, ha ricoperto il ruolo di membro del Consiglio Esecutivo dei Sistemi Spaziali e del Consiglio di Amministrazione di Airbus OneWeb Satellites.

In precedenza, Jaffart ha svolto diversi incarichi presso la European Aeronautic Defence and Space Company (EADS), confluita in Airbus Defence and Space nel 2015. Tra questi, in particolare, Vicepresidente e Responsabile delle Vendite e Marketing per la crescita del business dei Sistemi Spaziali, nonché Responsabile della Strategia presso Astrium Satellites (sussidiaria di EADS) con sede a Ottobrunn, in Germania, dove è stato responsabile dell’offerta OneWeb per la prima generazione della costellazione e della creazione della joint venture Airbus OneWeb Satellites.