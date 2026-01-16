L’azienda tedesca Isar Aerospace annuncia il secondo lancio di prova per i propri razzi

L’azienda tedesca Isar Aerospace comunica che il prossimo 21 gennaio alle 21 tenterà un secondo lancio di prova. Isar è impegnata nel testare i propri razzi Spectrum con i quali intende trasportare satelliti europei nello spazio. Tant’è che il fondatore dell’azienda e attuale CEO, Daniel Metzler, parla di “prossimo passo verso un accesso sovrano allo spazio per l’Europa“. Per la prima volta, il razzo trasporterà un carico, vale a dire cinque piccoli satelliti (CubeSats) e un esperimento. La missione avrà il nome di ‘Onward and Upward’ ed è sostenuta dal programma Boost! dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA). Anche questa volta sarà possibile seguire il lancio in streaming.

I razzi sono prodotti quasi completamente dall’Isar, un nuovo stabilimento di 40.000 metri quadrati sarà aperto nel corso del 2026 vicino a Monaco di Baviera.

Il primo volo di prova del razzo alla fine di marzo 2025 era durato solo 30 secondi prima che il razzo precipitasse. Il volo è stato quindi interrotto e il razzo è caduto in mare in modo controllato.