Le “gambe” che porteranno ExoMars su Marte: ecco come atterrerà il rover Rosalind Franklin

Le gambe di atterraggio sono un elemento fondamentale per l’atterraggio sicuro della missione Rosalind Franklin del rover ExoMars dell’ESA nel 2030, insieme ai paracadute e ai motori che rallenteranno la discesa del veicolo spaziale su Marte. Per oltre un mese, i team di Thales Alenia Space e Airbus hanno eseguito decine di lanci verticali utilizzando un modello in scala reale della piattaforma di atterraggio presso le strutture ALTEC di Torino, in Italia. Mentre Thales Alenia Space è il leader industriale della missione, Airbus fornisce la piattaforma di atterraggio e ALTEC offre il supporto tecnico per il test.

Le gambe, leggere e dispiegabili, sono interconnesse e dotate di ammortizzatori per resistere agli urti. Le quattro gambe utilizzate per la campagna di test replicano esattamente la struttura e le dimensioni di quelle che atterreranno su Marte. Considerando ogni possibile scenario di atterraggio, i team si stanno preparando a ciò che accadrebbe se il veicolo spaziale atterrasse non prefettamente verticale o su una roccia. “L’ultima cosa che si desidera è che la piattaforma si ribalti quando raggiunge la superficie marziana. Questi test confermeranno la sua stabilità all’atterraggio,” afferma Benjamin Rasse, team leader dell’ESA per il modulo di discesa ExoMars.