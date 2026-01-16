Le previsioni meteo mensili dell’Aeronautica Militare: la tendenza fino al 15 febbraio

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare ha pubblicato le previsioni meteo mensili per l’Italia. Ecco la tendenza delineata fino al 15 febbraio, che per le prossime settimane vede un blocco scandinavo e un’anomalia depressionaria sul Mediterraneo. Per l’Italia le conseguenze saranno piogge oltre la media su tutto il territorio e temperature sotto la media sulle regioni settentrionali. Ecco i dettagli delle previsioni meteo dell’Aeronautica Militare.

19 – 25 Gennaio 2026

In questa prima settimana, il campo di massa è contrassegnato da una decisa anomalia positiva tra Mediterraneo orientale e Scandinavia, verosimilmente un promontorio di blocco, affiancato da due saccature allungate lungo l’asse meridiano, che presentano, a loro volta, anomalie negative molto pronunciate. La depressione posizionata sull’Europa occidentale convoglia un flusso meridionale sulla nostra Penisola dal quale consegue una temperatura generalmente superiore alla media al Centro-Sud mentre al Nord, il rientro da est delle correnti dovrebbe portare un primo calo termico. Le piogge cadranno in misura considerevolmente maggiore sul versante ionico e la Sardegna orientale; meno accentuato il segnale sul resto della predetta isola e al Nord-Ovest mentre resta nella media, se non al di sotto, altrove.

26 Gennaio – 01 Febbraio 2026

L’esteso promontorio della scorsa settimana si ridimensiona e rimane confinato all’altezza della Penisola Scandinava dove continua ad opporre un’azione di blocco. Tale situazione lascia campo alla penetrazione di una struttura depressionaria più accentuata sul Mediterraneo centrale, che determina una maggiore piovosità un po’ su tutto il Paese, più evidente al Sud peninsulare. Rispetto alla media climatologica nel campo delle temperature, non si evidenziano variazioni al Centro-Sud mentre sulle regioni settentrionali, il calo abbastanza accentuato sembra avallare il segnale relativo all’ingresso di aria più fredda da est, evidenziato nella settimana precedente.

02 Febbraio – 08 Febbraio 2026

Nella terza settimana sono ancora evidenti tanto il blocco scandinavo che l’anomalia depressionaria sul Mediterraneo centro-occidentale, sebbene in maniera meno pronunciata. Anche il campo termico e quello pluviometrico ricalcano le indicazioni della settimana precedente con un generale segnale di pioggia lievemente alterato verso maggiori quantità su tutto il Paese e aria più fredda che continuerà a interessare le regioni settentrionali. Fase di sostanziale neutralità termica altrove.

9-15 Febbraio 2026

Nell’ultima settimana scompare il segnale relativo al blocco anticiclonico mentre rimane quello dell’anomalia negativa del campo di massa sul Mediterraneo benché più blando. Il campo termico mostra una fase sostanzialmente neutra sebbene sia ancora visibile un modesto segnale più freddo, sempre al Nord; parimenti il regime pluviometrico evidenzia soltanto un lieve segnale di anomalia positiva per Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.