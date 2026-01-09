Le previsioni meteo mensili dell’Aeronautica Militare: la tendenza fino all’8 febbraio

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare ha pubblicato le previsioni meteo mensili per l’Italia. Ecco la tendenza delineata fino all’8 febbraio, in cui si evidenzia, per le prossime due settimane, una continuazione del maltempo sull’Italia, con precipitazioni oltre la media soprattutto al Nord. A partire dall’ultima settimana del mese, le precipitazioni dovrebbero rientrare nella media, mentre resteranno al di sopra sulle regioni meridionali. Spiccano, per tutto il periodo, temperature al di sopra della norma su quasi tutto il Paese. Ecco i dettagli delle previsioni dell’Aeronautica Militare.

12 – 18 Gennaio 2026

La prima settimana è caratterizzata da una decisa anomalia negativa sull’Europa occidentale con conseguente curvatura ciclonica e maggiore instabilità sul Settentrione e sulle aree centrali tirreniche del Paese, mentre le restanti zone sono interessate da un’anomalia positiva. Di conseguenza deriveranno regimi pluviometrici decisamente al di sopra della media del periodo al Nord e sulle aree tirreniche del Centro, mentre al Sud saranno inferiori alla media; sulle due Isole Maggiori saranno, invece, in linea. Per quanto riguarda le temperature, a causa di una ventilazione al suolo meridionale saranno generalmente al di sopra della norma, in particolare sull’arco alpino centrale, tranne su Nord-Ovest, Puglia, Basilicata e Calabria, dove saranno nella media.

19 – 25 Gennaio 2026

Nella seconda settimana, l’asse di saccatura si sposta verso est attraversando il Paese con conseguente instabilità diffusa e precipitazioni generalmente sopra alla norma, specie sul Nord-Ovest e sui restanti settori alpini e prealpini; solamente le coste del medio adriatico risulteranno con valori in linea; mentre le temperature saranno ovunque superiori alla media, in particolare sul Triveneto.

26 Gennaio – 01 Febbraio 2026

Nella terza settimana, il flusso in quota dovrebbe divenire generalmente nordoccidentale con regimi pluviometrici in linea con la media del periodo su tutto il Paese, tranne Sicilia, Calabria e Puglia dove dovrebbero esserci precipitazioni superiori alla media a causa della permanenza di una saccatura sul Mar Libico; mentre le temperature resteranno al di sopra della norma su quasi tutte le zone, specie sulla Pianura Padana superiore; faranno eccezione solo le coste romagnole, i rilievi ai confini tra Piemonte e Liguria e la Toscana, che avranno valori nella media.

02 Febbraio – 08 Febbraio 2026

Nell’ultima settimana, la tendenza vede un’anomalia negativa sull’Africa magrebina e di conseguenza le precipitazioni dovrebbero rimanere superiori alla media sulla Sicilia, sulle rimanenti aree joniche, sulla Puglia salentina e sulla Sardegna orientale; dovrebbero divenire in linea invece altrove; le temperature, invece, dovrebbero restare al di sopra della media su gran parte del Meridione e in linea con il periodo sulle restanti zone.