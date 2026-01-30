Le previsioni meteo mensili dell’Aeronautica Militare: la tendenza per febbraio

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare ha pubblicato le previsioni meteo mensili per l’Italia. Ecco la tendenza delineata per il mese di febbraio, in cui vengono evidenziati regimi termici e pluviometrici al di sopra della media del periodo su tutto il Paese per le prime 3 settimane del mese. Solo nell’ultima settimana, le precipitazioni si riporteranno nella media, mentre le temperature resteranno ancora al di sopra. I dettagli delle previsioni meteo dell’Aeronautica Militare.

02 Febbraio – 08 Febbraio 2026

La prima settimana si presenta caratterizzata da un regime di correnti calde e umide sudoccidentali, da cui deriveranno regimi termici e pluviometrici al di sopra della media del periodo.

9-15 Febbraio 2026

Permane anche nella seconda settima il regime di correnti calde e umide sudoccidentali, da cui deriveranno regimi termici e pluviometrici ovunque al di sopra della media del periodo.

16 – 22 Febbraio 2026

Nella terza settimana, il regime di correnti calde e umide pare iniziare ad attenuarsi, anche se i regimi termici e pluviometri permarranno ancora al di sopra della media del periodo su tutto il Paese.

23 Febbraio – 1° Marzo 2026

Si attenuano ulteriormente nell’ultima settimana i regimi di correnti calde e umide delle settimane precedenti, ragion per cui i quantitativi di precipitazione si riporteranno nella media del periodo su tutto il Paese. Per quanto invece attiene i regimi termici, si ritiene che gli stessi permarranno ovunque al di sopra della media del periodo.