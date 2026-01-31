L’emergenza “Snowcrete” a Washington: la Capitale USA paralizzata da neve e gelo

La città di Washington si trova al centro di una bufera di polemiche a causa della gestione giudicata insufficiente della recente ondata di maltempo. Sebbene molte città siano abituate a lamentele post-tempesta, la frustrazione dei cittadini della capitale ha raggiunto livelli inediti. Molte strade sono rimaste sepolte sotto la neve per giorni e persino le arterie principali sono state ridotte a una singola corsia a causa di una pulizia tardiva, creando veri e propri incubi logistici per la mobilità urbana. Il ritardo ha colpito duramente anche le scuole, rimaste chiuse per cinque giorni consecutivi.

La sfida del cemento di neve

Le autorità cittadine hanno giustificato la lentezza degli interventi descrivendo una sfida meteorologica unica: la formazione del cosiddetto snowcrete. Si tratta di uno strato di neve spesso fino a sette pollici, solidificato da ore di nevischio ghiacciato che ha creato una crosta simile al cemento. Questo materiale estremamente denso ha rallentato la flotta di spazzaneve e ha causato danni meccanici a numerosi veicoli di soccorso. Le temperature rigide che sono persistite per tutta la settimana hanno impedito al ghiaccio di sciogliersi naturalmente, rendendo necessari fino a venti passaggi dei mezzi laddove, in condizioni normali, ne basterebbero due o tre.

Difficoltà logistiche e guasti tecnologici

Un altro punto critico è stata la carenza di mezzi pesanti disponibili. A causa dell’estensione geografica della tempesta, che ha colpito l’intera costa orientale, Washington non ha potuto contare sui consueti rinforzi di convogli provenienti da altri stati come il Massachusetts o New York, poiché ogni località era impegnata a gestire la propria emergenza. Inoltre, il sistema di monitoraggio degli spazzaneve online è fallito, fornendo informazioni imprecise ai residenti che cercavano di capire quando le loro strade sarebbero state liberate. Il problema è stato attribuito al mancato collegamento dei GPS sui mezzi dei subappaltatori esterni.

Il ruolo della comunità e la sicurezza pedonale

Mentre le strade principali venivano faticosamente liberate, i marciapiedi sono diventati trappole di ghiaccio pericolose per pedoni, anziani e persone con disabilità. La sindaca Muriel Bowser ha ricordato che la pulizia dei marciapiedi davanti alle proprietà private è, per legge, responsabilità dei proprietari terrieri, ma l’accumulo di neve ai bordi delle strade creato dagli spazzaneve ha reso impraticabili molti attraversamenti pedonali. In questo contesto, l’unica nota positiva è arrivata dallo spirito di solidarietà: molti residenti si sono uniti in squadre di volontari, i cosiddetti Snow Team Heroes, per aiutare i vicini più fragili a liberare i propri ingressi.

Interventi straordinari e prospettive future

Per far fronte a una situazione ormai critica, la città ha dovuto ricorrere all’aiuto della Guardia Nazionale e all’impiego di mezzi pesanti da cantiere, come i Bobcats, per scavare passaggi nei vicoli e consentire la ripresa della raccolta dei rifiuti. L’amministrazione cittadina ha promesso una revisione completa delle procedure per imparare dagli errori commessi. Resta però il nodo delle infrastrutture: gli esperti suggeriscono che una capitale soggetta a eventi estremi, seppur rari, dovrebbe investire in macchinari multifunzione più moderni e in una comunicazione più trasparente ed efficace attraverso i canali social.