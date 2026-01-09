L’ESA e Playmobil lanciano la collezione dedicata alla missione su Marte

L’Agenzia Spaziale Europea (ESA) e Playmobil ampliano la loro partnership di successo con una nuovissima collezione di giocattoli a tema spaziale che porta nelle mani dei giovani esploratori una visione tipicamente europea dell’esplorazione di Marte. Sviluppata in stretta collaborazione con l’ESA, questa nuova collezione, la ESA Space Range by PLAYMOBIL, trasforma concetti reali di scienza planetaria, robotica e progettazione di missioni, in quattro set di gioco fantasiosi e facili da comprendere. Questi sono più che semplici giocattoli: riecheggiano il viaggio dell’Europa nel Sistema Solare, dove spingersi oltre nello spazio ci aiuta a raccogliere le conoscenze e l’esperienza necessarie per migliorare la vita sulla Terra.

Il cuore della collezione è il Mars Research Rocket, un veicolo spaziale modulare dotato di una piattaforma di attracco e bracci gru per sollevare e conservare preziosi campioni di suolo. Il Mars Exploration Rover, con la sua trivella, le telecamere e i sensori, rispecchia gli strumenti su cui gli scienziati faranno affidamento per cercare prove di vita passata o presente quando il rover ExoMars Rosalind Franklin atterrerà su Marte nel 2030. Lo Space Glider sorvola il paesaggio marziano alla ricerca di caratteristiche nascoste e segreti geologici. A completare il set, l’Astronaut with Robot, che combina l’ingegno umano con l’assistenza robotica per esplorare terreni che altrimenti rimarrebbero irraggiungibili. E’ quanto riporta l’ESA.

I set riflettono l’ambizione dell’Europa di perseguire un’esplorazione spaziale sostenibile e responsabile sia umana che robotica. Trasformando le sfide reali dell’esplorazione in storie avvincenti, la partnership tra l’ESA e Playmobil dimostra come lo spazio possa stimolare la curiosità e l’immaginazione a qualsiasi età, diventando un motivo di orgoglio condiviso per le famiglie di tutta Europa. Ciò sostiene la Strategia 2040 dell’ESA, che pone l’accento sul rafforzamento del ruolo dell’Europa come potenza spaziale leader attraverso partnership industriali ampliate e un maggiore coinvolgimento del pubblico.

“Questa collaborazione incarna lo spirito della Strategia 2040 dell’ESA: aprire le ambizioni spaziali dell’Europa alla società attraverso partnership, innovazione e istruzione,” ha affermato Anne-Sophie Bradelle, Capo del Dipartimento di Comunicazione dell’ESA. “Trasformando le missioni scientifiche in giochi pratici, aiutiamo i giovani europei a immaginarsi nel futuro dello spazio”.

“Lavorare a stretto contatto con l’ESA ci permette di creare giocattoli stimolanti, scientificamente fondati e ricchi di valore ludico” ha affermato Bahri Kurter, CEO (Vorstand) di Playmobil. “Vogliamo che i bambini non solo giochino, ma si meraviglino, immaginando come sarebbe esplorare Marte nella realtà”.

La collezione ESA Space Range è disponibile dal 9 gennaio in tutta Europa, nonché in altri mercati internazionali, tra cui Messico e Stati Uniti.