L’ESA protagonista alla European Space Conference 2026: leadership, strategia 2040 e futuro dello spazio europeo

Il Direttore Generale dell’ESA, Josef Aschbacher, i Direttori e altri esperti di alto livello parteciperanno ad una conferenza di due giorni tenendo keynote speech, prendendo parte a tavole rotonde e partecipando agli eventi presso lo stand ESA. Saranno disponibili per interviste con i media, su richiesta, nel corso delle due giornate dell’evento. La European Space Conference offrirà una piattaforma di confronto sul futuro dell’ecosistema spaziale europeo, analizzando gli esiti del Consiglio Ministeriale dell’ESA, i negoziati in corso sul prossimo Quadro Finanziario Pluriennale dell’UE e lo sviluppo del Programma Spaziale dell’Unione europea nei prossimi anni.

L’edizione 2026 della conferenza si concentrerà su temi quali l’autonomia europea, la resilienza, la competitività e la sicurezza e difesa. Quest’anno la presenza dell’ESA è particolarmente significativa, alla luce degli esiti del Consiglio Ministeriale dell’ESA dello scorso novembre, e segna il primo passo verso la realizzazione della Strategia ESA 2040.

Lo spazio espositivo dell’ESA metterà in evidenza i cinque obiettivi della Strategia ESA 2040: proteggere il nostro pianeta e il clima, esplorare e scoprire, rafforzare l’autonomia e la resilienza europee, stimolare la crescita e la competitività e ispirare l’Europa; offrirà inoltre una piattaforma per attività di networking ed eventi istituzionali. La 18ª Conferenza Spaziale Europea si terrà a Bruxelles martedì 27 e mercoledì 28 gennaio 2026.