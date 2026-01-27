L’Europa scommette sul talento: l’ERC finanzia 136 progetti “Proof of Concept”

Il Consiglio Europeo della Ricerca (ERC) ha dato il via libera a una nuova e massiccia iniezione di fiducia per la scienza di frontiera, stanziando 150.000 euro per ciascuno dei 136 progetti selezionati nell’ultima tornata dei Proof of Concept Grant. Questo stanziamento, che raggiunge un totale di 20,4 milioni di euro, non è un semplice contributo a pioggia, ma rappresenta un ponte strategico tra l’astrazione della ricerca pura e la concretezza del mercato. Si aggiunge ai 150 finanziamenti già deliberati per l’anno 2025, portando il totale dei progetti sostenuti a un livello record. Queste sovvenzioni sono riservate esclusivamente a ricercatori che hanno già dimostrato il valore delle loro idee ottenendo fondi ERC in passato, e mirano specificamente a esplorare il potenziale commerciale o sociale delle loro scoperte. È la dimostrazione che l’Europa non vuole solo accumulare conoscenza, ma intende trasformare quella conoscenza in un motore di crescita economica e progresso tecnologico capace di competere su scala globale.

Italia protagonista

I risultati di questa seconda finestra di finanziamento vedono l’Italia eccellere, posizionandosi al primo posto in Europa con ben 24 progetti ospitati. Un traguardo che ci mette davanti a partner storici come la Germania (23 progetti) e la Spagna (19).

Tuttavia, se allarghiamo lo sguardo all’intero anno 2025, la prospettiva cambia leggermente. Sommando le diverse tornate di finanziamento, il nostro Paese si attesta al terzo posto con 33 progetti totali, preceduto dalla Spagna (42) e dalla Germania, che guida la classifica generale con 51 progetti. Resta comunque un segnale fortissimo della competitività del nostro sistema accademico, capace di attrarre risorse comunitarie nonostante le croniche difficoltà strutturali.

Oltre l’accademia

Le parole dei vertici europei chiariscono la missione di questi fondi. Ekaterina Zaharieva, commissario per la ricerca e l’innovazione, ha definito queste scoperte come il “fondamento dei futuri ecosistemi di innovazione dell’Europa“. Non si tratta di pubblicazioni che restano chiuse in biblioteca, ma di semi per nuove startup e tecnologie.

Il presidente dell’ERC, Maria Leptin, ha sottolineato come la libertà sia l’ingrediente segreto: i ricercatori non sono obbligati a partire da applicazioni immediate, ma sono incoraggiati a seguire la loro “ambizione scientifica“. I frutti di questa libertà sono estremamente tangibili e variano sensibilmente nei campi di applicazione:

Diagnostica medica: nuovi sistemi per vedere, in tempo reale, la circolazione sanguigna nei reni;

nuovi sistemi per vedere, in tempo reale, la circolazione sanguigna nei reni; Ingegneria sismica: tecnologie d’avanguardia per rendere gli edifici più resistenti ai terremot;

tecnologie d’avanguardia per rendere gli edifici più resistenti ai terremot; Cardiologia: trattamenti rigenerativi innovativi per riparare i danni al cuore dopo un infarto.

I centri di eccellenza

A guidare la carica dell’innovazione italiana è l’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT), che ha fatto il pieno di successi ottenendo 5 finanziamenti destinati a ricercatori attivi tra Genova, Milano e Napoli.

Subito dopo troviamo un binomio di eccellenza formato dal Politecnico di Milano e dall’Università Sapienza di Roma, entrambi con 3 progetti vincitori. Il successo è però distribuito capillarmente: le Università di Torino e Pavia seguono a pari merito, mentre un lungo elenco di atenei – da Padova a Bologna, da Trento a Parma, passando per le Scuole d’eccellenza di Pisa (Sant’Anna e Normale) – conferma che la qualità della ricerca italiana non è un fenomeno isolato, ma una risorsa nazionale diffusa.