Libia: scuole chiuse per maltempo in diverse zone

Diverse direzioni dell’istruzione nell’est e nell’ovest della Libia hanno deciso di concedere oggi una vacanza scolastica agli alunni e agli studenti, coprendo sia i turni mattutini che quelli pomeridiani, a causa delle previste cattive condizioni meteorologiche. Nello stesso contesto, la presidenza dell’Università di Tripoli ha annunciato la sospensione delle lezioni e il blocco del lavoro amministrativo all’interno del campus per la giornata odierna, al fine di garantire la sicurezza degli studenti, dei docenti e del personale. Le autorità governative hanno invitato i genitori e gli studenti a seguire i comunicati delle direzioni educative e degli enti ufficiali per rimanere aggiornati su eventuali istruzioni o sviluppi futuri riguardanti il regolare svolgimento del processo educativo.