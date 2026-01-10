L’incanto della neve in Emilia-Romagna: risveglio coi fiocchi dalla costa romagnola a Sant’Agata Feltria | FOTO

Poco prima dell’alba qualche fiocchetto di neve ha sorpreso la costa romagnola, tra Lido di Classe, Savio e Milano Marittima, disegnando un risveglio insolito sull’Adriatico. Nella notte, una leggera nevicata aveva già imbiancato le zone più alte tra Sant’Agata Feltria e Perticara, attorno ai 650 metri, come riportato da Emilia-Romagna Meteo. I fenomeni notturni sono nati da precipitazioni in gran parte piovose, con graupel e locali episodi di gelicidio. Il recente calo termico ha cambiato però lo scenario: le precipitazioni hanno assunto la forma di neve.

