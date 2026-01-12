Lo spettacolo della neve abbondante in Calabria e Sicilia nel giorno più freddo dell’inverno. Accumuli straordinari sulle colline siciliane | FOTO e DATI

Calabria e Sicilia stanno vivendo oggi la giornata più fredda dell’inverno. Dopo le minime polari della notte, il clima rimane molto freddo anche in pieno giorno tant’è che Messina e Reggio Calabria, in riva allo Stretto, non superano i +10°C di massima giornaliera. All’alba, la temperatura era piombata a +7°C in riva al mare, e il forte vento di tramontana che soffia teso con raffiche superiori ai 40km/h alimenta ulteriormente la sensazione di freddo, rendendo l’aria letteralmente velenosa.

L’atmosfera, invece, è limpida, pulita, tersa, con un’ottima visibilità. Proprio quest’ottima visibilità consente di osservare la neve, caduta copiosa nel weekend, in tutti i rilievi del Sud Italia persino dalle immagini satellitari:

Spettacolare il profilo nevoso di Madonie, Nebrodi, Etna, Peloritani, Aspromonte, Serre, Sila e Pollino. In termini di accumuli nevosi, sui Peloritani abbiamo 24cm agli 813 metri di altitudine di Borgo Schisina, ma sono clamorosi i 72cm di neve sul versante ovest dell’Etna ad appena 880 metri di altitudine a Maletto! Sulle Madonie abbiamo 51cm agli 838 metri di San Mauro Castelverde e 17cm ai 689 metri di altitudine di Gratteri. Ha nevicato anche su Sicani e Iblei: notevoli i 24cm ai 920 metri di Serracanale, sopra Mussomeli.

In Calabria, accumuli più contenuti e modesti del previsto su tutti i rilievi: 10cm a Gambarie (1.310 metri di altitudine) in Aspromonte, che svetta però meravigliosa sullo Stretto vista da Messina (vedi fotogallery scorrevole a corredo dell’articolo!) con la meraviglia della galaverna sugli alberi aspromontani. La minima è scesa a -6°C nella nota località sciistica reggina!

