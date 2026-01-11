Lo spettacolo della neve in Sicilia, Enna si risveglia imbiancata | FOTO

Enna si è risvegliata questa mattina avvolta da un suggestivo manto bianco, frutto di una copiosa nevicata caduta durante la notte. L’ondata di gelo e freddo che ha interessato la Sicilia ha colpito anche il capoluogo ennese, trasformando il paesaggio urbano. La neve, però, non è stata priva di conseguenze: in diverse zone della città si sono registrate difficoltà alla circolazione. Alcune automobili, a causa del fondo scivoloso, sono finite di traverso sulla carreggiata, provocando rallentamenti al traffico.

